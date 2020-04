Was Vogelbeobachter Bernd Ewert beim Brutvogelmonitoring erlebt

Neuruppin

Viele Menschen genießen im Frühling den Gesang der Vögel, die jetzt ihre Reviere abgrenzen und um einen Brutpartner werben. Mehrmals im Jahr bieten der Nabu-Regionalverband Neuruppin und der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land Vogelstimmenwanderungen an. Vor allem von Ende April bis in den Juni hinein lassen sich besonders viele Arten hören.

In diesem Jahr müssen Vogelfreunde allerdings nun erst einmal Selbststudium betreiben, denn wegen der Coronakrise wurden die ersten geführten Wanderungen abgesagt. Wer allerdings ein Vogelstimmenkonzert erleben will, muss früh aufstehen, so wie Bernd Ewert, der Vorsitzende des Nabu-Regionalverbands Neuruppin. Kurz vor Sonnenaufgang streift er bereits durch sein Erfassungsgebiet, um dort vorkommende Vögel zu registrieren.

Anzeige

140 Ornithologen in Brandenburg aktiv beim Brutvogelmonitoring

Seit 2006 bearbeitet er im Rahmen des Brutvogelmonitorings ein Areal im Norden des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, im Auftrag des Landesamtes für Umwelt. Er ist einer von 140 Ornithologen, die im Land Brandenburg 190 Probeflächen bearbeiten. Die Brutbestände werden mit Hilfe der Linienkartierung entlang einer festgelegten Route innerhalb der Probefläche erfasst.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Wiedehopf wurde 1976 ausgezeichnet. Quelle: dpa

An vier Terminen, die er aus vier vorgegeben Zeitabschnitten wählt (März, April, Mai und Juni), erfasst er alle Beobachtungen möglicher Brutvögel und vermerkt sie auf einer Tageskarte, aus der sich später am Schreibtisch die Reviere ableiten lassen.

Über 300 nachgewiesene Brutvogelarten in Deutschland

Mit mehr als 300 nachgewiesenen Brutvogelarten gehört Deutschland zu den artenreichsten Ländern Mitteleuropas – 243 Arten brüten regelmäßig, 25 unregelmäßig, 20 Arten sind etablierte Neozoen (gebietsfremde Tierarten). 17 Arten sind inzwischen ausgestorben. „Um die Vogelwelt zu schützen und Grundlagen für die nächste Rote Liste zu erarbeiten ist eine verlässliche Datenbasis unabdingbar“, sagt Bernd Ewert. Möglichst langfristig sollten die Flächen durch dieselben Ornithologen bearbeitet werden.

Doch das ist eines der Probleme, die die Vogelschützer derzeit haben. „In letzter Zeit wurden einige Probeflächen vakant, da die Bearbeiter zum Beispiel aus Altersgründen aufhören mussten“, sagt Bernd Ewert. Oft ist das Gehör nicht mehr so intakt, dies ist aber neben der Artenkenntnis wichtig, um die Lautäußerungen der verschiedenen Vogelarten zu bestimmen.

Brutvogel-Monitoring Im Jahr 2004wurde das Monitoring der Brutvogelarten in der Normallandschaft gestartet. Im Land Brandenburggibt es aktuell 190 Probeflächen, die an 140 Ornithologen vergeben sind. Viele von ihnen untersuchen mehrere Gebiete – Bearbeiter werden dringend gesucht. Bei der Linienkartierung wird innerhalb einer 100 Hektar großen Fläche eine etwa drei Kilometer lange Strecke erfasst. Interessenten für die Erfassung des Vogelbestands können sich an die folgenden Adressen wenden: Bernd Ewert, Luhmer Straße 13, 16831 Zechlinerhütte, Telefon: 033921/70601 Staatliche Vogelschutzwarte, Buckower Dorfstraße 34, 14715 Nennhausen, OT Buckow, Telefon: 033878/909914

„Um weiterhin den Vogelbestand in unserer Region wissenschaftlich erfassen und Trends ableiten zu können, suchen wir dringend vogelkundige Menschen, die sich einer oder gern auch mehrerer Probeflächen annehmen“, sagt der Naturschützer, der sich auch gern bereit erklärt, eventuelle Kandidaten unter seine Fittiche zu nehmen, um die nötigen Arten-Kenntnisse aufzufrischen. „Und es gibt auch eine kleine Aufwandsentschädigung“, fügt er hinzu.

Die Probeflächen von Bernd Ewert befinden sich in der Kyritz-Ruppiner Heide. „Die Situation hat sich auf meiner Fläche im Vergleich zu 2006 nicht gravierend verschlechtert“, sagt er. 26 tagaktive Arten konnte er in seinem Untersuchungsraum im vergangenen Jahr nachweisen. Im Jahr zuvor waren es 29 Arten.

Deutschland hat in den letzten 24 Jahren 14 Millionen Brutvögel verloren

„Darunter sind typische Bewohner der Offenlandschaft, die in intensiv genutzten Agrarlandschaften buchstäblich um das Überleben kämpfen wie die Heidelerche, die Feldlerche, Goldammer, Grauammer und Braunkehlchen.“ Das Braunkehlchen-Brutpaar konnte er 2019 nicht mehr entdecken.

Der Bestand ist mittlerweile in ganz Europa gefährdet. Hochrechnungen des 24-Jahres-Trends von 1992 bis 2016 zeigen, dass Deutschland in diesem Zeitraum 14 Millionen Brutvögel verloren hat. (Veröffentlicht in der Publikation des Dachverbands Deutscher Avifaunisten, „Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation“) Die nächste Aktualisierung wird 2025 erfolgen.

Kyritz-Ruppiner Heide ist Rückzugsgebiet für bodenbrütende, störempfindliche Arten

Dass sich die Lage in der Ruppiner Heide nicht gravierend verändert hat, zeigt für Bernd Ewert ganz deutlich, welchen großen ökologischen Wert das unzersiedelte Gebiet der Kyritz-Ruppiner Heide hat. Sie ist eines der Rückzugsgebiete, die für die bodenbrütenden, störempfindlichen Arten besonders wertvoll sind und die dazu beitragen, dass der Nordosten Deutschlands mit seiner niedrigen menschlichen Siedlungsdichte noch besonders artenreich ist.

„Einer weiteren touristischen Erschließung stehe ich äußerst kritisch gegenüber“, sagt Bernd Ewert. „Das Bestreben, neue Wanderwege anzulegen, führt zwangsläufig zu einem lokalen Artenrückgang.“

Lesen Sie mehr:

Naturschutz ist seine Lebensaufgabe

Morgens früh um sechs

Artenvielfalt: Nabu fordert naturverträgliche Energiewende im Ruppiner Land

Von Cornelia Felsch