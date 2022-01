Neuruppin

So bitter es scheint: Der folgenreiche Corona-Ausbruch im Neuruppiner Hospiz war es, der die meisten seiner Mitarbeiter überzeugt hat. Als sie von der schlimmen Situation dort hörten, haben sie sich doch fast alle impfen lassen, auch wenn es vorher kaum jemand wollte, erzählt Timm Rudel. Nur eine Mitarbeiterin habe das weiter abgelehnt. „Jetzt versucht sie ihr Glück in einer anderen Branche“, so der Geschäftsführer des Dabergotzer Pflegedienstes Miteinander.

Pflegedienst Dabergotz: Glück, dass Mitarbeiter mitzogen

Wegen der ab Mitte März greifenden Impfpflicht für den Pflegebereich, welche die Patienten schützen soll, hätte sie für ihn nicht weiter arbeiten können. Timm Rudel ist froh, dass seine Mitarbeiter ansonsten mitgezogen haben. „Wir hatten großes Glück“, sagt er.

Der neuen Regel steht er dennoch zwiegespalten gegenüber. Er kann den Frust vieler Pflegender verstehen, dass nur sie sich impfen sollen. Schließlich werde der Rest der Gesellschaft, der das Virus weiterträgt, nicht dazu gezwungen.

Viel schwerer wiegt für ihn aber ein anderer Grund: „Auch als Geimpfter oder Geboosterter kann ich ja trotzdem Überträger sein.“ Das konsequente Testen erscheint ihm deshalb fast noch wichtiger. „Die Mitarbeiterin, die nicht geimpft wurde, war die sicherste, weil sie sich jeden Tag getestet hat.“

Alt Ruppiner Pflegedienst: Impfpflicht für alle sinnvoller

Dass es in seinen Einrichtungen, in denen knapp 40 Menschen betreut werden, zu keinem Corona-Ausbruch kam, führt er auf die strikte Teststrategie zurück, die er anfangs sogar aus eigener Tasche bezahlte. Schließlich habe er dadurch auch Ansteckungen bei seinen mehr als 60 Mitarbeitern erkannt und konnte sie so rechtzeitig in die Quarantäne schicken.

Auch Annette Freter-Lottermoser findet es falsch, dass die Gesundheitsbranche als einzige zur Impfung verpflichtet wird. „Das soll für alle gelten, die Kundenkontakt haben“, sagt die Geschäftsführerin des Schwester Annett’s Pflegedienstes aus Alt Ruppin. Mindestens. Denn eigentlich ist sie für die Impfpflicht für alle. „Alles andere ist ungerecht.“

Viel Überzeugungskraft nötig

Schließlich gebe es auch unter ihren Patienten welche, die sich nicht impfen lassen wollen. „Da können wir jetzt auch nicht sagen: Wir gehen nicht hin, wenn wir uns dort jeden Tag der Gefahr aussetzen, uns anzustecken.“

Dass nun 100 Prozent ihrer 22 Mitarbeiter gegen Corona geimpft sind, hat Annette Freter-Lottermoser einige Überzeugungskraft gekostet. Denn drei von ihnen wollten sich eigentlich nicht die Spritze geben lassen. Wenn diese das Unternehmen verlassen hätten, dann wäre es ganz schön eng geworden. Zwar hätte sie die rund 100 Menschen, für die ihr Pflegedienst zuständig ist, vermutlich trotzdem weiterversorgt – dann aber nur noch mit dem Nötigsten. Extras wie gemeinsame Spaziergänge wären weggefallen.

Ersatz für Mitarbeiter nicht immer einfach zu finden

Denn es sei nicht so, dass man die Pflegekräfte einfach ersetzen kann. Die Politik tue so, als sei das möglich. Aber Bewerber seien rar, die Arbeitszeiten mit Wochenend- und Feiertagsdiensten nur für wenige attraktiv. „Für drei Mitarbeiterinnen auf einmal hätte ich keinen Ersatz gefunden.“ Die Geschäftsführerin ist sich sicher, dass die Impfpflicht eher dazu beiträgt, weitere Interessenten oder gestandene Mitarbeiter zu vergraulen.

Timm Rudel sieht ebenfalls diese Gefahr. Auch wenn er keine Probleme habe, Mitarbeiter zu finden. Der Dabergotzer Unternehmer glaubt, dass das vor allem daran liegt, dass er für einen guten Personalschlüssel sorgt und dass das Arbeitsklima auch durch gemeinsame Aktionen nach Dienstschluss gut ist. „Das schweißt zusammen und spricht sich herum“, glaubt er. Dennoch ist er froh, dass er nun nicht die Hälfte seiner Leute ersetzen musste.

Neuruppiner ASB: „Wir wollen niemanden verlieren“

Der Neuruppiner Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) befindet sich im Gegensatz zu den beiden Dienstleistern noch in Gesprächen mit einigen Mitarbeitern, die sich bisher nicht impfen wollender, aus der etwa 300 Menschen starken Belegschaft. Der ASB versuche dabei, auf die Ängste und Bedenken jedes einzelnen einzugehen und ihn zu überzeugen, so die Sprecherin Hilke Papenbrock. „Wir wollen niemanden verlieren.“

Zum einen, weil sie Teil des Teams sind und gute Arbeit leisten. Aber auch, weil es ihrer Gesellschaft schwer fallen würde, deren Weggang zu kompensieren, sagt die ASB-Mitarbeiterin – zumal die Impfpflicht nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch Küchenpersonal und Fahrer betrifft. Papenbrock hofft aber, dass den ASB keine große Kündigungswelle trifft.

Dass nur die Gesundheitsbranche als einzige zur Immunisierung verpflichtet werde, sei in der Überzeugungsarbeit eher kontraproduktiv. „Es ist schwierig zu argumentieren, wenn die Impfpflicht nur einen Bereich betrifft.“ Zummal, wenn es sich dabei um einen Bereich handelt, dessen Mitarbeiter durch Corona ohnehin stark besonders viel einstecken mussten.

Von Celina Aniol