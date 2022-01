Neuruppin

Drei Kilo und 663 Gramm – so viel Döner muss man essen, wenn man alle Drehspieß-Derivate in Neuruppin einmal probieren möchte. In sieben Restaurants, Buden und Bistros, der Stadt, gibt es die leckeren Teigtaschen, gefüllt mit Salat, Fleisch und Soße.

In einem großen Test hat MAZ-Reporter Till Eichenauer alle Döner einmal probiert, gewogen, seine persönlichen Eindrücke aufgeschrieben und bewertet. Sie sind anderer Meinung? Dann nehmen Sie an unserer Online-Umfrage teil und sagen uns, welcher ihr Lieblings-Döner in Neuruppin ist.

Istanbul Bistro, Karl-Marx-Straße 42

Gewicht: 567 Gramm, Preis: 4,50 Euro, Getränk: 1,50 Euro

Das Istanbul Bistro liegt zentral, südlich des Neuruppiner Schulplatzes. Der Imbiss bietet ein breites Angebot von Pizza bis Burger und hat einen eigenen Lieferdienst. Im Restaurant gibt es viele Sitzplätze.

Der Döner selbst kommt mit stolzen 567 Gramm daher. Leider ist das Brot etwas zu lange geröstet und daher bröselig und scharfkantig. Das Fleisch ist schon beim ersten Biss kalt und von der Struktur her eher breiig. Die Soßen sind in Ordnung. Der Inhalt ist gut gemischt, aber zu salatlastig.

Gesamt: 4 von 10 Punkten

Royal Döner, Schinkelstraße

Gewicht: 450 Gramm , Preis: 4,50 Euro, Getränk 1,50 Euro

Von Außen sieht der Royal Döner, schräg gegenüber der Pfarrkirche aus wie ein kleiner Imbiss. Durch den Hausflur gelangt man aber in einen Nebenraum mit Sitzgelegenheiten.

Serviert bekommt man eine eher kleine, leichte Kebab-Tasche, nach der man nicht völlig überfüllt ist. Das Brot ist etwas dicker als üblich. Die Zutaten sind in Ordnung, jedoch eher schlecht gemischt. Es gibt größere Nester an Kraut und Zwiebeln. Die Qualität des Fleisches ist gut und harmoniert mit den Soßen.

Gesamt: 6 von 10 Punkten

Fontane Döner, Fehrbelliner Straße 130

Gewicht: 489 Gramm, Preis: 4 Euro, Getränk: 1,50 Euro

Der Fontane Döner an der Fehrbelliner Straße verkauft seine Döner in einem kleinen Häuschen mit Vordach. Eine Möglichkeit zum Verzehr vor Ort gibt es zurzeit nicht.

Der Döner ist mit vier Euro der günstigste in der Stadt. Die Form des angebotenen Produkts ist hier etwas ungewöhnlich: ein schmaleres Brot, dafür deutlich dicker gefüllt – was das Essen etwas schwieriger macht. Es gibt mehr Salat, Gurken und Tomaten, dafür weniger Kraut und Zwiebeln. Leider liegt viel Fleisch obenauf, wodurch am Schluss nur Brot und Soße übrig bleiben.

Gesamt: 5 von 10 Punkten

Route Six, Fehrbelliner Straße 9

539 Gramm, 5,50 Euro, Getränk 1,50 Euro

Mit großem Parkplatz, ebenfalls direkt an der Fehrbelliner Straße gelegen, ist Route Six ein klassischer Diner. Das Angebot ist groß, und Sitzplätze sind reichlich vorhanden.

In diesem Bistro gibt es eine Überraschung. Neben der üblichen Hackfleisch-Variante gibt es auch eine zweite Option: Für einen Euro Aufpreis bekommt man gegrilltes Schichtfleisch von einem zweiten Drehspieß. Dort ist die Konsistenz und Würze der Hauptzutat deutlich besser als bei der Konkurrenz – der kleine Aufpreis lohnt sich. Der Rest des Döners ist auch sehr solide. Damit gewinnt Route Six den Test und landet auf Platz eins!

Gesamt: 8 von 10 Punkten

Der Gewinner-Döner von Route Six. Besonders das Fleisch konnte hier überzeugen. Quelle: Andreas Vogel

Savarona, Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz)

Gewicht: 603 Gramm, Preis: 4,50 Euro, Getränk: 1,80 Euro

Im Ruppiner Einkaufszentrum gibt es unter dem Namen Saravona ein Eiscafé und einen Imbiss. Wer beim Einkaufen hungrig geworden ist, kann sich dort gemütlich unter den Arkaden einen Döner gönnen.

Serviert bekommt man dann ein echtes Schwergewicht: Mit 603g ist er mit Abstand der schwerste Döner, der in Neuruppin getestet wurde. Außer dem Gewicht ist da aber nichts herausragend. Im üblichen Fladen-Viertel ist viel Salat und Soße, was das Produkt wohl auch so schwer macht. Allgemein scheint der Döner etwas überladen. Zudem ist am Ende kein Fleisch mehr zu finden.

Gesamt: 5 von 10 Punkten

Stern Döner, Bahnhof Rheinsberger Tor

Gewicht: 494 Gramm, Preis: 4,50 Euro, Getränk: 1,80 Euro

Der Stern-Döner an der Karl-Marx-Straße direkt am Bahnhof Rheinsberger Tor ist besonders bei Zug-Pendlern beliebt. Gegessen werden kann im Restaurant und im Sommer unter den Sonnenschirmen vor dem Laden.

Das Bahnhofs-Bistro hat einen besonderen Döner: Das Brot ist die Hälfte eines selbst gebackenen Fladens. Die Teigtasche ist saftig, gleichzeitig knusprig, und die besondere Taschen-Form macht das Handhaben besonders einfach. Auch die Mischung und Qualität der Füllung ist gut. Für dieses besondere Gesamterlebnis gibt es den zweiten Platz im Test.

Gesamt: 7 von 10 Punkten

Bistro Istanbul, im E Center Neuruppin

Gewicht: 521 Gramm, Preis: 4,50 Euro, Getränk: 1,50 Euro (0,5 Liter!)

Der alte Real in Neuruppin wurde zum Edeka Center. Die Geschäfte im vorderen Teil sind aber dieselben geblieben. So bekommt man dort weiterhin einen Döner nach dem Großeinkauf. Im Bistro gibt es Sitzplätze, an denen man die Speisen und die Einkaufenden betrachten kann.

Das Brot ist nicht zu lange im Grill. Dadurch ist es etwas dicker und angenehm weich. Das Fleisch ist aber teigig und nicht knusprig. Insgesamt mehr Kraut und Zwiebeln und kaum Salat. Zum Ende ist nur noch Fleisch in der Teigtasche, und die viele Soße weicht das Brot durch.

Gesamt: 4 von 10 Punkten

Fazit der Neuruppiner Döner-Landschaft

Insgesamt fällt die Bilanz des großen Döner-Tests in Neuruppin positiv aus: In allen sieben Bistros bedient ein freundliches, hilfsbereites Personal. Theken, Anrichten und Küchen machen einen hygienisch-sauberen Eindruck. Auch waren alle Döner gut bekömmlich.

So haben alle Getesteten ein solides Produkt abgeliefert. In den allermeisten Fällen war es jedoch auch kaum mehr als das: Ein klassisches Fladenbrot-Viertel, Kraut, Salat, Zwiebeln und Fleisch – letzteres meist mit sehr viel Hackfleisch, was den Biss vermissen lässt. Hier gab es nur eine Ausnahme, die echtes Schichtfleisch an den Grill gebracht hat. Auch beim Brot gab es nur eine lobenswerte, selbst gebackene Ausnahme vom üblichen Fladenbrot.

Damit hat Neuruppin eine durchaus leckere, aber etwas gleichförmige Döner-Landschaft. Was fehlt, sind jedoch mehr mutige Experimente mit Soßen-Variationen, gebratenem Gemüse oder sogar einer vegetarischen Variante.

Von Till Eichenauer