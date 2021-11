Neuruppin

Kopfüber, im Schleudergang, im freien Fall. Der Neuruppiner Martinimarkt ist ein Eldorado für Adrenalin-Junkies. Aber wie fühlt man sich in den krassen Fahrattraktionen, die einen vorwärts und rückwärts schleudern oder durch die Luft wirbeln lassen? MAZ-Reporter Till Eichenauer hat den Selbstversuch gemacht.

Kopfüber durch die Luft: The Beast

Mit wenigen pendelnden Bewegungen schwingt der Kreis aus Sitzbänken in die Höhe. Dort ist aber noch lange nicht Schluss: Das grüne Biest hört erst auf, wenn der ganze Looping geschafft ist! Wer hier die Augen noch offen hat, schaut aus 24 Metern Höhe kopfüber nach unten auf den Rummel. Instinktiv betet man zum Heiligen Martin, dass die Haltebügel der Sitze sicher geschlossen sind. Dann geht es mit rasender Geschwindigkeit nach unten und wieder Hals-über-Kopf hinauf.

Öffnungszeiten des Martinimarktes 2021 in Neuruppin Dienstag, 2. November, 14 bis 22 Uhr (Ladys Night) – Mittwoch, 3. November, 14 bis 22 Uhr (Familientag) – Donnerstag, 4. November, 10-12 Uhr (Extra-Öffnungszeit nur für Menschen mit Handicap und für Senioren) – Donnerstag, 4. November, 14 bis 22 Uhr (Gutscheintag) – Freitag, 5. November, 14 bis 24 Uhr – Samstag, 6. November, 14 bis 24 Uhr – Sonntag, 7. November, 14 bis 20 Uhr

Der Muskelprotz auf dem Logo ist kein Zufall: Das Fahrgeschäft „The Beast“ ist ein echtes Kraftpaket. Mit 120.000 Watt Leistung hebt der einarmige Riese die 16 Fahrgäste mühelos über den Kopf. Dabei dreht sich seine Faust noch um die eigene Achse.

Fazit: Ein irrer Ritt in der Hand eines echten Monsters. Definitiv nichts für schwache Nerven! – 10 von 10 Punkten

Nur etwas für Adrenalin-Junkies: The Beast. Quelle: Henry Mundt

Die doppelte Drehung: The Star of Berlin

Das Riesenrad auf dem Schulplatz dreht sich ruhig und gleichmäßig. Auf den ersten Blick sieht die Fahrt nicht nach einem rasanten Erlebnis aus. In der Gondel fühlt sich das aber ganz anders an: Nach dem Einsteigen geht es erstaunlich schnell aufwärts auf 33 Meter Höhe – dann wieder herunter und wieder hinauf.

Ein bisschen mulmig kann einem werden, wenn das Riesenrad plötzlich ganz oben stoppt. Für einen Moment pendelt das Gefährt hin und her wie ein Boot im Wellengang. Kurz kommt einem der Gedanke: Stecken wir fest? Doch dann geht es auch schon weiter – immer im Kreis herum.

Die Corona-Regeln des Martinimarktes Das Gelände ist aufgrund der Corona-Regeln eingezäunt und in zwei voneinander getrennte Areale unterteilt (Braschplatz und Schulplatz). Es gibt 4 Einlassbereiche. Besucher müssen sich am Einlass registrieren – per Luca-App oder handschriftlich. Es gilt die 3G-Regel – also Zutritt für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Für Kinder von 12 bis 18 Jahren reicht die Erklärung der Eltern, dass die Kinder negativ getestet sind. Bei Erwachsenen wird auch eine Arbeitgeberbescheinigung (maximal 24 Stunden alt) akzeptiert oder ein Bescheid des Testzentrums. Maskenpflicht gilt dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Darüber informieren die Schausteller an den jeweiligen Fahrgeschäften.

Wem das noch nicht genug Action ist, kann die Gondel auch mit eigener Kraft um die eigene Achse drehen – ziemlich schnell sogar! Bei diesem Extra-Spaß sollten sich aber alle Mitfahrenden einig sein.

Fazit: Aufregender als gedacht! Durch die Drehung der Gondel kommt ein Extra-Kick dazu, den man selbst bestimmen kann. – 8 von 10 Punkten

Schneller als gedacht! Auf dem Riesenrad „The Star of Berlin“ geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Quelle: Henry Mundt

Im Sturzflug über dem Rummel: The Aviator

Der „Aviator“ wirbt mit Fliegerromantik. Und tatsächlich erinnert die Fahrt an einen Flug in einem alten Doppeldecker – nicht umsonst nennt man Karussells dieser Bauart auch Kettenflieger.

Zu Beginn der Fahrt drückt die Rotation die Sitzschalen nach außen. Dann geht es hoch hinauf in den Sitzschalen an langen Ketten. Unter ständigem Drehen schraubt sich das Gefährt in Richtung Himmel. Am Ende geht es flott im Kreis: Deshalb vorher lieber die Schuhe noch mal gut zubinden!

Der Stahlturm misst knapp über 30 Meter. Dort oben kann man die Füße baumeln lassen und nach dem nächsten Kick des Martinimarktes Ausschau halten.

Fazit: Amüsante Fahrt hoch über dem Martinimarkt. Der Turm könnte aber gerne noch zehn Meter höher sein. – 7 von 10 Punkten

Der „Aviator“ hebt ab! Wer sich traut, ganz oben die Augen aufzumachen, hat einen schönen Blick über den Martinimarkt. Quelle: Henry Mundt

Derber Spaß aus Bayern: Der Gaudi Schunkler

Das runde Podest mit einem Durchmesser von zehn Metern wirkt wie aus der Zeit gefallen. Eine kreisförmige Sitzbank und über der Rückenlehne ein Metallgitter. Feste Sitzplätze oder Haltebügel? Gibt es nicht!

Der Riesenkreisel dreht sich erst langsam, dann immer schneller. Die Mitfahrer werden in die Sitze gedrückt. Ein paar halbstarke Jugendliche versuchen aufzustehen und sich den Fliehkräften zu widersetzten. Dann hebt sich die Plattform an einem Ende und steht schief in der Luft. Plötzlich gibt es einige kräftige Stöße von unten! Die Fahrgäste schreien kurz auf und werden von ihren Sitzbänken gehoben.

Man muss sich gut festhalten, um nicht vom Platz zu fliegen. Die Fahrt wirkt stürmisch und ohne jegliche Sicherung fast etwas gefährlich. Aber das ist wohl der Reiz!

Fazit: Ein wilder Ritt ohne Anschnallgurt. Ein Spaß für alle, die es etwas grob mögen! – 6 von 10 Punkten

Auf dem „Gaudi Schunkler“ wird es holprig. Wer hier mitfährt, sollte sich gut festhalten – Anschnallgurte gibt es nicht! Quelle: Henry Mundt

Karibisches Labyrinth: Das Crazy Island

Das Crazy Island ist ein Hindernisparcours mit Südsee-Stimmung. Plastikpalmen, Wasserspiele und eine Hängebrücke locken den Besucher in das fast 30 Meter breite Laufgeschäft. Einmal drin, geht es auf wackligen Steinen über ein Wasserbecken und auf einer sich bewegenden Treppe immer weiter nach oben. Es gilt, vibrierende Bodenplatten und ein Glaslabyrinth zu überwinden.

Höhepunkt ist die Aussicht von der Hängebrücke im obersten Stockwerk. Ansonsten wirkt der Hindernisparcours an vielen Stellen etwas trist und schon recht abgenutzt – aber auch das hat seinen eigenen Charme. Für Kinder kann das Crazy Island ein aufregendes Erlebnis sein!

Fazit: Etwas in die Jahre gekommen. Aber: Ein solider Hindernisspaß für Kinder! – 5 von 10 Punkten

Das „Crazy Island“ auf dem Schulplatz in Neuruppin. Ein aufregendes Abenteuer – eher für die kleinen Besucher. Quelle: Henry Mundt

Von Till Eichenauer