Neuruppin

Im Wahlkreis 56 bewerben sich dieses Mal zwölf Direktkandidaten für ein Bundestagsmandat. Die meisten von ihnen haben noch keine Erfahrung im Parlament sammeln können. Aber was passiert eigentlich, nachdem man gewählt wurde? Was macht ein Bundestagsabgeordneter den ganzen Tag?

Eine, die es wissen muss, ist Kirsten Tackmann. Sie sitzt seit 16 Jahren für die Linke im Bundestag. Dieses Jahr tritt sie nicht erneut an. Trotzdem ist sie derzeit im Wahlkreis unterwegs, bei Bürgergesprächen auf Marktplätzen oder bei Informationsveranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Fluglärm. „Bis zum 26. Oktober arbeite ich schließlich noch als Abgeordnete, da muss ich doch was für mein Geld tun”, sagt sie.

In Sitzungswochen herrscht Präsenzpflicht

Die Arbeit von Bundestagsabgeordneten kennen viele vor allem aus dem Fernsehen, wenn in oftmals harten Debatten verhandelt wird. Aber das ist nur eine Facette des Politikalltags. Und wenn man Tackmann fragt: nicht die spannendste. „Das ist Handwerk. Nach einer Weile weiß man, wie die Debatten in Berlin laufen“, sagt die Tornowerin.

Rund die Hälfte des Jahres verbringt sie in Berlin. In der Regel gibt es jährlich mindestens 20 Sitzungswochen, in Wahljahren sind es weniger. Für die Bundestagabgeordneten herrscht an Sitzungstagen Präsenzpflicht, sonst wird ihnen Geld abgezogen. Viele Abgeordnete haben deshalb eine Zweitwohnung in der Hauptstadt, Tackmann wohnt bei ihrer Mutter in Lichtenberg. Die bekommt ihre Tochter allerdings nur selten zu Gesicht.

Ein Stundenplan für Abgeordnete

Denn die Sitzungswochen sind eng durchgetaktet. Hier gibt es fast so etwas wie einen Stundenplan: Der Montag dient der Vorbereitung auf die Woche, dienstags sind die Gremiensitzungen, also Fraktionssitzungen. Landesgruppen, Arbeitsgemeinschaften, -gruppen, -kreise finden sich montags zusammen. Mittwochvormittags tagen die Ausschüsse.

Ein typischer Mittwoch in der Sitzungswoche So sieht ein typischer Arbeitstag der Bundestagsabgeordneten Tackmann aus: 6:00 Uhr: Aufstehen und Frühstück in der Wohnung ihrer Mutter in Berlin-Lichtenberg 7:00 Uhr – Mit U- und S-Bahn ins Büro im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin Mitte 8:00 Uhr – Ankunft im Büro: Erste Mails checken, Besprechungen mit den Mitarbeitenden 9:00 Uhr – Beginn der Ausschusssitzung: Kirsten Tackmann ist Obfrau und Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Die Mittagspause muss ausfallen. 13:00 Uhr – Beginn der Plenarsitzung mit Regierungsbefragung, Fragestunde und manchmal auch Aktueller Stunde: Wenn Kirsten Tackmann vorab eine Frage eingereicht hat, dann muss sie hier anwesend sein. 15:30 Uhr – Nach der Fragestunde beginnen die übrigen Tagesordnungspunkte der Plenarsitzung: Auch wenn keine Anwesenheitspflicht für Abgeordnete gilt, versucht Kirsten Tackmann, bei allen Punkten dabei zu sein. 20:00 Uhr – Teilnahme an einem parlamentarischen Abend: Verbände, Gewerkschaften, Unternehmen und Hochschulen laden ein, um bestimmte Themen mit den Abgeordneten zu besprechen. 22:00 Uhr – Rede vorbereiten für die nächste Plenarsitzung 23.00 Uhr – Feierabend

Es folgt die Plenarsitzung mit Regierungsbefragung, Fragestunde und manchmal auch eine Aktuelle Stunde. Donnerstag und Freitag geht es weiter mit Plenarsitzungen. Dazwischen gibt es Berichterstatter- und Fachgespräche, abends oft Veranstaltungen mit Vereinen und Verbänden.

Tackmann wünscht sich lebendigere Reden

Wie viele Reden Kirsten Tackmann bereits im Plenum gehalten hat? Die Linken-Politikerin winkt ab, sie habe nicht mitgezählt. Aber sie weiß noch, dass es in ihrem ersten Jahr 2005 rund 50 Reden waren. „Das war aber auch ein extremes Jahr. Da kam die Vogelgrippe und es gab den Gammelfleischskandal“, erinnert sie sich.

Ihre Reden schreibt Tackmann hauptsächlich selbst. Bei aktuellen Themen schlagen ihre Mitarbeitenden Punkte vor, die sie für wichtig erachten. Manchmal geht sie die Reden vorher mit einer Medienberaterin durch, damit sie gut verständlich sind.

Die Debatten im Plenum könnten oft lebendiger sein, findet Tackmann. „Es wäre schöner, wenn die Redner mehr aufeinander Bezug nehmen könnten und auch komplizierte Zusammenhänge mehr übersetzen würden. Nicht nur zu inszenieren und zu skandalisieren.“ Es sei schließlich nicht Kern der Demokratie seinen politischen Gegner fertig zu machen, sondern die besseren Vorschläge zu bringen.

Launige Reden am späten Abend

Jede Fraktion hat ein Kontingent an Redezeit, das sich an der Größe der Fraktion orientiert. Für die Linken bedeutet das: Sie haben oft nur drei oder vier Minuten, um ein Thema zu behandeln. Die Bundestagspräsidenten sind unterschiedlich streng, aber länger als eine halbe Minute sollte man auf keinen Fall überziehen.

Die Nächte unter der Kuppel im Reichstag können lang werden: Manchmal sitzt Kirsten Tackmann bis Mitternacht im Plenarsaal. Quelle: dpa/Kay Nietfeld

Die Tagesordnungen sind oft voll gepackt: Einmal saß Tackmann bis halb drei Uhr morgens im Plenarsaal. Je fortgeschrittener die Zeit, desto launiger werden oft auch die Reden. „Ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass vor der Rede das ein oder andere Bierchen im Restaurant getrunken wurde“, sagt die Abgeordnete.

Keine Zeit für Mittagessen

Es gibt zwei Restaurants, zwei Kantinen und zwei Cafeterias in den Gebäuden des Bundestags. Aber Mittagessen fällt bei der Linken-Politikerin meistens aus. In den Plenarsitzungen gibt es keine Pausen. Wer etwas essen will oder auf die Toilette muss, muss den Saal verlassen.

„Manchmal sitze ich nachts um 11 Uhr im Büro und mir fällt auf, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Nur Kaffee trinken geht immer zwischendurch“, sagt Tackmann. Eine gesunde Lebensweise sei das nicht. Auch der Schlaf kommt oft zu kurz.

Ausschüsse und Zuständigkeiten

Es gibt derzeit 25 ständige Ausschüsse im Bundestag. Wer in welchen Ausschuss darf, beschließt die Fraktion. Bei Tackmann, die viele Jahre als Tierärztin gearbeitet hat, war es sofort klar: Sie ist ordentliches Mitglied sowie die Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.

Auch Gespräche mit Landwirten gehören zu Kirsten Tackmanns Arbeitsalltag. Quelle: Cornelia Felsch

Für die Fraktion der Linken ist Tackmann, die auch agrarpolitische Sprecherin ist, für den gesamten Bereich Agrar- und Forstwirtschaft sowie Fischerei zuständig. In größeren Fraktionen übernehmen mehrere Abgeordnete diesen Bereich. „Es ist anstrengend. Aber ich versuche immer so zu arbeiten, dass es gar nicht auffällt, dass ich die einzige Abgeordnete in dem Bereich bin“, sagt sie.

Senden und Empfangen

Wenn Tackmann nicht gerade in Berlin von Termin zu Termin hastet, Reden vorbereitet oder in Ausschüssen diskutiert, fährt sie kreuz und quer durch ihren Wahlkreis. „Ein Abgeordneter darf nicht nur senden, sondern muss auch empfangen“, sagt die 60-Jährige.

Einmal im Monat macht sie Markt-Sprechstunden in Neuruppin, Wittstock, Kyritz, Perleberg und Pritzwalk. „Da kriege ich immer sehr viel Feedback. Die Leute erzählen mir, was sie bewegt und welche Probleme sie haben“, sagt die Tornowerin.

Probleme ernst nehmen

Tackmann nimmt diese Probleme ernst, leitet sie an entsprechende Stellen weiter, nimmt sie mit in den Ausschuss oder stellt parlamentarische Anfragen, um ihnen auf den Grund zu gehen.

Parlamentarische Anfragen sind eine Möglichkeit von Abgeordneten, die Bundesregierung in einzelnen Sachfragen zu kontrollieren. Jeden Monat dürfen Abgeordnete vier solcher schriftlichen Fragen stellen.

Kirsten Tackmann bei einer ihrer Reden im Bundestag zur Digitalisierung in der Landwirtschaft im Bundestag. Quelle: Achim Melde

Auch Gespräche mit den Agrarbetrieben gehören zu Tackmanns Alltag. Hier fragt sie manchmal Themen ab, die im Ausschuss beraten wurden. Aber sie hält auch Kontakt mit Vereinen und Verbänden, die sich um Sozial- oder Umweltthemen kümmern. Auch mit Bewegungen wie Fridays for Future organisiert die Politikerin Gesprächsrunden.

10.012,89 Euro bekommen Abgeordnete monatlich

Früher war die Mitgliedschaft im Parlament ehrenamtlich. Erst seit 1906 erhalten Abgeordnete eine Entschädigung, die Verdienstausfälle ausgleichen soll.

Derzeit erhalten Abgeordnete monatlich 10.012,89 Euro Diät (französisch „diète“: die tagende Versammlung) . Trotz Versteuerung und nach Abzug der Krankenversicherung noch „sehr üppig“, wie Kirsten Tackmann findet. Alle paar Jahre werden die Diäten an Veränderungen in der Lohnentwicklung angepasst. Seit 2008 spendet die Abgeordnete aus dem Wahlkreis 56 ihre Diätenerhöhungen und gibt sie an soziale Projekte wie Frauenhäuser oder Tierschutzvereine weiter.

Der Bundestag als Raumschiff

Dieses Jahr stehen im Wahlkreis 56 viele Neulinge zur Wahl. Für diejenigen, die in den Bundestag einziehen, hat Kirsten Tackmann einen Rat: „Man sollte sich immer bewusst machen, dass man Volksvertreter ist, und immer die Menschen im Blick behalten.“ Das sei im Berliner Alltag oft nicht einfach. Gregor Gysi habe den Bundestag mal mit einem Raumschiff verglichen, in dem man schnell um sich selbst kreist.

Im Innenhof des Bundestags steht eine Installation des Künstlers Hans Haacke. Über wuchernden Pflanzen, die auf Erde aus den Wahlkreisen der Abgeordneten gedeihen, prangt dort sichtbar in weißer Neonschrift der Schriftzug „Der Bevölkerung“.

Manchmal, wenn die Hektik des Alltags zu viel wird, blickt Tackmann auf die Installation und vergegenwärtigt sich, warum sie im Bundestag sitzt. Und sobald sie nach einer anstrengenden Sitzungswoche wieder zu Hause in Tornow ist, nimmt sie das Erden wörtlich: Tackmann entspannt am liebsten bei der Gartenarbeit.

Von Lena Köpsell