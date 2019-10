Das Wasser wird weniger

Neuruppin

Nach zwei sehr trockenen Jahren nimmt der Wassermangel in der Region deutlich zu. Normalerweise werden die Wasserreserven in Seen und Flüssen durch Schnee und Regen im Winter wieder aufgefüllt. Doch auch das hat zuletzt nicht mehr geklappt. Inzwischen fehlt in Ostprignitz-Ruppin so viel Wasser, wie sonst in einem ganzen Jahr als Niederschlag fällt.

Die Böden seien derart ausgetrocknet, dass sich in vielen Bereichen kein neues Grundwasser mehr bilden kann, sagt Dirk Geißler von der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Gleichzeitig wird im Sommer immer mehr Grundwasser abgepumpt. Auch, weil Landwirte angesichts der sommerlichen Hitze oft keine andere Möglichkeit mehr sehen, als ihre Felder zusätzlich zu beregnen, damit sie überhaupt etwas ernten können.

Brandenburg ist wasserreich und wasserarm

Die Wasserbehörde macht sich zunehmen Sorgen und will künftig stärker gegensteuern. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Brandenburg zwar gewässerreich, aber gleichzeitig auch sehr wasserarm ist“, sagt Dirk Geißler.

Die vielen Flüsse, Bäche, Teiche und Seen gerade im Norden Brandenburgs lassen schnell den Eindruck entstehen, das Wasser in Überfluss da ist. Doch das stimmt nicht.

Dirk Geißler arbeitet bei der Unteren Wasserbehörde in der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin. Quelle: privat

Die Pegelstände viele Gewässer sind zuletzt auf einen bedenklich niedrigen Stand gefallen. Dadurch verringert sich die Wasserfläche vieler Seen, Gräben und Bachläufe fallen im Sommer öfter trocken.

Unterm Strich ein riesiges Minus

Um zu wissen, wie es um die Natur steht, berechnen die Wasserexperten die sogenannte Klimatische Wasserbilanz. Sie gibt Auskunft über das Verhältnis von Niederschlag und möglicher Verdunstung. In durchschnittliche Jahre liegt der Wert dafür bei minus 25 bis minus 50. Im Jahr 2018 stand unterm Strich ein Minuswert von 378, und auch in diesem Jahr wird er nur wenig besser ausfallen.

Der märkische Sandboden kann Wasser generell nicht gut speichern. Die Trockenheit 2018 und 2019 hat dazu geführt, dass die Böden vielerorts bis in 1,8 Meter Tiefe ausgedörrt sind.

Trinkwasser ist trotzdem sicher

Um das Trinkwasser macht sich Dirk Geißler derzeit keine Sorgen. Das wird in der rege aus sehr viel größeren Tiefen gefördert; die Reserven sind oft schon Jahrtausende alt.

Doch für das Wasser darüber ist es weniger gut aus. Die Wasserbehörde will deshalb in den nächste Monaten unter anderem alle erteilten Genehmigungen zur Entnahme von Grundwasser prüfen.

Bei einem Treffen mit Landwirten im November soll es auch darum gehen, wie Felder effizienter beregnet werden können und ob sich Pflanzen anbauen lassen, die besser mit Trockenheit klarkommen. Wassersparen wird künftig noch viel wichtiger werden, sagt Dirk Geißler.

Von Reyk Grunow