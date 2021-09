Neuruppin

Autofahrer auf der Autobahn 24 sollten am 25. und 26. September mehr Zeit einplanen: Denn beide Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Fehrbellin sind wegen Brückenbauarbeiten gesperrt.

Dabei gehe es um Arbeiten an der Unterführung des Wustrauer Rhins, teilte die Havellandautobahn-Gesellschaft am Mittwochabend mit. Demnach wird die Vollsperrung für beide Fahrtrichtungen von Sonnabend, 25. September, 5 Uhr, bis Sonntag, 26. September, 14 Uhr, dauern.

Sperrung der A 24: Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet

Für Autofahrer in Richtung Berlin ist an der Anschlussstelle Neuruppin-Süd eine Umleitung über die Landesstraße L 16 zur Anschlussstelle Fehrbellin ausgeschildert (U 18). Fahrer in Richtung Hamburg sollten an der Anschlussstelle Fehrbellin die ausgeschilderte Umleitung (U 43) auf der Landesstraße zur Anschlussstelle Neuruppin-Süd nutzen.

Allerdings sind die Beeinträchtigungen für Kraftfahrer auf der A 24 damit nicht beendet: Vielmehr bleibt die Anschlussstelle Neuruppin-Süd in Richtung Berlin ab Montag, 27. September, 10 Uhr, mehr als einen Monat gesperrt – weil dort eine neue Betondecke eingebaut werden soll. Diese Arbeiten werden vermutlich bis 19. November dauern, so die Havellandautobahn-Gesellschaft.

Neue Betondecke für die Anschlussstelle Neuruppin-Süd

Für Autofahrer aus Richtung Hamburg mit Fahrtziel Neuruppin-Süd wird an der Anschlussstelle Neuruppin eine Umleitung (U 16) ausgeschildert. Fahrer, die vom Anschluss Neuruppin-Süd in Richtung Berlin fahren wollen, sollen dann an der Anschlussstelle Fehrbellin auffahren. Auch dafür wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert (U 18).

Die Havellandautobahn baut noch bis zum Jahr 2022 die A 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin bei laufendem Verkehr aus.

Von Andreas Vogel