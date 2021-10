Neuruppin

Lachend strampelt Kim-Marlen mit den Beinen im Wasser, es spritzt zu allen Seiten. Später wird sie beherzt durch einen Ring ins Wasser springen und einmal quer durchs Becken paddeln. Die 11-Jährige lernt heute zum zweiten Mal in ihrem Leben schwimmen.

Aufgrund von Corona musste der Schwimmunterricht in der Schule lange ausfallen. Kim-Marlens Mutter Sandra Kirchner hat deshalb privat Schwimmunterricht organisiert. Sie ist froh, dass sie noch einen Platz für ihre Tochter im Schwimmkurs in der Fontane-Therme in Neuruppin ergattert hat. Denn die Wartelisten sind lang.

200 Kinder auf der Warteliste

„Mit einem Jahr Wartezeit muss man im Moment rechnen. Durch Corona verzögert sich jetzt alles”, sagt Schwimmlehrer Torsten Kukuk. Durch die Pandemie gibt es jetzt auf einmal zwei Jahrgänge, die noch keine sicheren Schwimmer sind. Neben der Fontane-Therme bietet das Sportcenter Neuruppin Schwimmkurse an. Aber auch hier sind alle Kurse ausgebucht.

Erstmal wird geplantscht, damit die Kinder sich ans Wasser gewöhnen. Die Eltern beobachten alles durch die Glasscheibe. Quelle: Henry Mundt

„Wir bieten momentan zwei Schwimmkurse parallel an. Aber es reicht trotzdem nicht aus. Derzeit haben wir rund 200 Kinder auf der Warteliste”, sagt Betriebsleiter Enrico Straßburg. Die Listen habe es zwar immer gegeben, aber durch Corona seien sie doppelt so lang.

Manche Neuruppiner Eltern schauen auch außerhalb der Stadt nach Schwimmkursen. Einige sind im Sommer bis nach Kyritz gefahren oder sie melden ihre Kinder in Lindow an. Das Sport- und Bildungszentrum dort bietet aufgrund der hohen Nachfrage einen Schwimmkurs für Sechs- bis Siebenjährige im November an. „Der Kurs ist aber leider auch schon ausgebucht und wir wissen momentan nicht, ob in Zukunft noch einer stattfinden wird. Das war eher eine spontane Sache“, sagt Sophia Pamin vom Sport- und Bildungszentrum.

15 Schwimmstunden bis zum Seepferdchen

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Belegung der Schwimmkurse, sondern auch auf die Schwimmpraxis der Kinder. Nach 15 Schwimmeinheiten machen die meisten Schwimmanfänger ihr Seepferdchen. “Aber damit ist es nicht getan. Die ersten Monate danach sind entscheidend für die Kinder, um Sicherheit im Schwimmen zu gelangen”, so Enrico Straßburg vom Sportcenter.

Laut einer Forsa-Umfrage von 2017 sind 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Aufgrund der geschlossenen Schwimmbäder in der Corona-Pandemie wird die Zahl sicher steigen. Auch die DRK-Wasserwacht Ostprignitz-Neuruppin kennt das Problem. „Leider können wir dagegen wenig machen“, sagt Wasserwacht-Chef Peter Falkenberg.

Die Wasserwacht bietet keine Kurse für Nichtschwimmer an, sondern bildet vorrangig Rettungsschwimmer aus. Der reguläre Schwimmunterricht in den Schulen findet meistens ab der dritten Klasse statt, aber der fiel wegen der Pandemie häufig aus. Falkenberg empfiehlt Eltern, die Kinder so früh wie möglich zum Schwimmen zu bewegen. „Je früher ein Kind schwimmen lernt, desto besser.“

Kukuk hat über 3600 Kindern das Schwimmen beigebracht

Fünf Jahre ist das perfekte Alter, um Schwimmen zu lernen, findet Schwimmlehrer Torsten Kukuk. „Dann können die Kinde ihre Bewegungen schon gut koordinieren und sie sind aufmerksamer“, sagt der Schwimmlehrer. Eltern sollten ihre Kinder vorher schon ans Wasser gewöhnen. Dafür hat Kukuk, der über 3600 Kindern das Schwimmen beigebracht hat, ein paar Tipps: „Das geht auch in der Dusche oder Badewanne. Einfach im Badewasser mit dem Mund Blasen blubbern.“

Nach 15 Stunden machen die meisten von Torsten Kukuks Schülern ihr Seepferdchen. Quelle: Henry Mundt

Würde er Eltern, die lange auf einen Platz warten, raten ihren Kindern das Schwimmen selbst beizubringen? „Theoretisch können auch Eltern und Großeltern Schwimmunterricht geben. Wichtig ist nur, dass sie genug Zeit einplanen und selbst genug Spaß am Schwimmen haben“, so Kukuk. Drei Schwimmeinheiten die Woche sollte man schon einplanen, damit die Schwimmanfänger etwas lernen.

Mit Fantasie zum anderen Beckenrand

Auch eine Portion Fantasie hilft, Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Im Schwimmunterricht bei Torsten Kukuk springen die Kinder nicht einfach nur in einen Reifen, sondern in einen brodelnden Suppentopf. Der Beckenrand auf der anderen Seite wird zu einem fernen Land, der Tauchring zu einem Fisch.

Nach einer Stunde ist der Schwimmunterricht in der Fontane Therme vorbei. Im Pinguin-Gang watschelt Kim-Marlen mit ihren vier Mitstreitern aus der Halle und fällt ihr Mama um den Hals. „Das war so cool!“, sagt sie. Morgen wird sie sich wieder mutig ins Becken stürzen.

Von Lena Köpsell