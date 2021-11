Wegen Corona: Regionalversammlung tagt erst wieder im Frühjahr

Neuruppin/Protzen

Die für den 13. Dezember in Kyritz geplante Regionalversammlung für die Planungen in Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel wird wegen der steigenden Corona-Fälle auf das Frühjahr verschoben. „Der genaue Termin wird gerade abgestimmt“, sagte am Montag Ansgar Kuschel, Chefplaner der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel. Demnach muss die Gemeinschaft das neuen Jahr mit einer vorläufigen Haushaltsplanung beginnen. Denn Hauptthema der nun verschobenen Regionalversammlung ist der Etat für 2022.

Laut Kuschel ist das aber kein Problem. „Wir können damit umgehen, weil wir diese Situation nicht zum ersten Mal haben.“ Weitere Beschlüsse waren für die Versammlung im Dezember nicht geplant – aber viele Informationen zu den Regionalplänen. So waren allein für den Entwurf des neuen Windplanes, der insgesamt 30 Eignungsgebiete für neue Windräder in den drei Landkreisen ausweist, bis Ende Oktober mehr als 600 Stellungnahmen eingegangen. Die meisten Anregungen und Bedenken wurden bereits erfasst – soll doch die Regionalversammlung im Sommer entscheiden, ob der neue Windplan geändert und noch einmal ausgelegt werden soll.

Aussichtsbänke in knalligem Rot für Manker, Protzen und Stöffin

Indes hat die Initiative Gegenwind in Protzen (Gemeinde Fehrbellin) am Sonnabend drei selbst gebaut Aussichtsbänke in knalligem Rot präsentiert, die in den nächsten Tagen bei Manker, Protzen und Stöffin aufgestellt werden sollen – an leichten Anhöhen, von denen man einen guten Blick auf die dortige Landschaft hat. Einheimische und Touristen sollen sich bei einer Rast auf den Bänken selbst überzeugen, wie viele Vögel in diesem Gebiet leben, sagte am Montag Felix Goetz, der Sprecher der Initiative Gegenwind in Protzen.

In dem Gebiet zwischen den drei Dörfern sollen zum Leidwesen der Initiative 16, jeweils 250 Meter hohe Windräder gebaut werden. Gegen die Pläne für diese Windfarm hatte es mehr als 350 Einwendungen gegeben. Die Regionalplanung hält das Gebiet zwischen Manker, Protzen und Stöffin für geeignet, um dort Windräder zu errichten – ob diese Riesen aber tatsächlich gebaut werden, darüber entscheidet das Landesumweltamt.

Wann die Entscheidung gefällt wird, das ist derzeit offen. Die Behörde hatte Anfang November mitgeteilt, dass die Pläne für die Windfarm noch mal öffentlich ausgelegt werden müssen. Diese erneute Auslegung endet am 17. Dezember.

Von Andreas Vogel