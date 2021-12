Wegen Corona: Soldaten helfen im Gesundheitsamt in Neuruppin

Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat am Mittwoch in Neuruppin fünf Soldaten der Bundeswehr verabschiedet, die in den vergangenen drei Wochen im Gesundheitsamt des Landkreises bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten geholfen haben.

Insgesamt unterstützen derzeit 21 Soldaten eines Versorgungsbataillons aus Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 16 Soldaten helfen bei den verschiedensten Impfaktionen, fünf beim Gesundheitsamt in Neuruppin.

Fünf neue Soldaten sollen nach Neuruppin kommen

Bereits für Donnerstag, 16. Dezember, sind fünf weitere Soldaten zur Hilfe für die Fontanestadt angekündigt, die vermutlich das Gesundheitsamt unterstützen werden. Hilfe ist auch dringend notwendig.

Am Mittwoch wurden für Ostprignitz-Ruppin 138 neue Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen sind auch Kitas, Schulen sowie eine Betreuungseinrichtung. Allein im Neuruppiner Krankenhaus wurden am Mittwoch 18 Covid-Patienten betreut. Lediglich sechs von ihnen, also nur ein Drittel, haben eine Schutzimpfung, sagte eine Sprecherin. Sieben Patienten befinden sich auf einer Intensivstation, zwei müssen künstlich beatmet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spontanimpfungen ohne Anmeldungen in den Ruppiner Kliniken möglich

Wegen der angespannten Corona-Lage wird das Angebot an Schutzimpfungen ausgeweitet. Ab Donnerstag, 16. Dezember, sind in den Ruppiner Kliniken Spontanimpfungen ohne Anmeldungen möglich, am Donnerstag von 9 bis 17.30 Uhr, am Freitag von 6.30 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr.

Von Andreas Vogel