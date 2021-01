Neuruppin

Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte wird nun auch das politische Leben in Neuruppin eingeschränkt: Stadtverordnetenvorsteher Sven Deter ( CDU) hat die Abgeordneten und die Beiräte informiert, dass in Absprache mit der Stadtverwaltung alle Sitzungen der Fachausschüsse, der Beiräte und der Ortsbeiräte vorerst abgesagt wurden. Demnach werden allein der Haupt- und Finanzausschuss am 8. Februar sowie die Stadtverordnetenversammlung am 22. Februar im Neuruppiner Stadtgarten stattfinden.

Was bei diesen zwei Sitzungen beraten und beschlossen werden soll, das ist noch unklar. „Die Fraktionen wiegen ab, was auf die Tagesordnung kommt“, sagte Deter am Freitag. Für Michael Peter ( CDU) ist wichtig, dass darüber gesprochen wird, ob für die Mädchen und Jungen der Gentzschule ein zusätzlicher Toilettencontainer angeschafft werden kann.

Zu wenige Toiletten in den Containern der Gentzschule

Die etwa 200 Schüler werden seit März in 80 Containern unterrichtet, da die Schule derzeit für etwa 15 Millionen Euro komplett umgebaut wird. Allerdings gibt es in den Schulcontainern nicht ausreichend Toiletten, damit sich Schüler dort in den Pausen erleichtern können.

Auch Sicht von Sozialdezernent Thomas Fengler kann das Problem durch einen versetzten Unterricht der Klassen gelöst werden – weil dann nicht alle Schüler gleichzeitig in die Pause und auf Toilette gehen.

Mit diesem Vorschlag ist CDU-Mann Peter nicht zufrieden. Er setzt deshalb auf eine Debatte im Februar für einen zusätzlichen Toilettencontainer für die Kinder an der Gentzschule.

Was wird mit den Kita-Gebühren?

Indes hofft André Ballast (Pro Ruppin) im Februar auf klare Worte, wie es mit der Kitabetreuung und den Gebühren dafür, die die Eltern zahlen müssen, weiter gehen wird. „Das ist wichtiger als alles andere“, so Ballast.

Aus Sicht der Linken müssten drei Fragen beraten werden: Ob wegen der Corona-Pandemie die Hilfe der Stadt für hiesige Unternehmen nachgesteuert werden muss. Ob die Arbeiten für die Gentzschule teurer werden als vereinbart und wie die Stadt insgesamt angesichts des erneuten Lockdowns finanziell aufgestellt ist, sagt Fraktionschef Paul Schmudlach.

Von Andreas Vogel