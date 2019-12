Wegen der Schweinepest: Aus für Temnitzer Freilandschweine

Rohrlack

Landwirt Elmar im Brahm (50) war gerade dabei, mit seinen Temnitzer Freilandschweinen den Markt zu erobern. Mehrere Metzgereien hatten sich bereits auf das frische Fleisch der frei lebenden Tiere eingestellt, Transporte zu Märkten in Berlin waren organisiert, auch im Neuruppiner Seehotel standen Gerichte mit dem Temnitzer Freilandschwein schon auf der Karte. Doch das alles ist jetzt vorbei: Elmar im Brahm hat die rund 350 Tiere, die bisher in sogenannten Auslaufzelten auf einem Feld bei Rohrlack lebten und den ganzen Tag an der frischen Luft waren, in der vergangenen Woche wieder in normalen Ställen untergebracht. „Ich muss nachts noch ruhig schlafen können.“

Die Notbremse gezogen

Das war seit dem Näherrücken der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Polen kaum noch möglich. „Das Ansteckungsrisiko ist einfach zu groß, die Tiere weiter unter freiem Himmel zu halten“, so im Brahm. Deshalb habe er nach reiflicher Überlegung die Notbremse gezogen. „Es reicht, wenn eine Krähe von einem infizierten Schwein den Virus mitbringt und dann Kot über den Freilandschweinen ausscheidet.“ Einen so elenden Tod will im Brahm seinen Tieren ersparen. Denn ASP, für die es bislang kein Gegenmittel gibt, ist für Schweine tödlich, während sie für den Menschen ungefährlich ist.

Landwirt Elmar im Brahm (r.) und Amtsdirektor Thomas Kresse bei der Präsentation der Schweine in einem der Auslaufzelte. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel