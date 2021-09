Im Neuruppiner Ortsteil Stöffin will sich eine Bürgerinitiative gründen – in der Hoffnung, die geplante Windfarm in der Nähe noch verhindern zu können. Investoren wollen 16 Windräder bauen, die jeweils 250 Meter in die Höhe ragen. Es wären die derzeit größten Anlagen in Deutschland.