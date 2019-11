Das Verwaltungsgericht Potsdam hat jetzt drei Eilanträge zu den im Juli in Linow bei Rheinsberg sicher gestellten 41 Pferde abgelehnt. Wie es nun in dem Streit weiter geht, ist unklar. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) wies am Donnerstag Behauptungen zurück, dass erste Tiere schon verkauft worden seien.