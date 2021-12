Weihnachtsmänner für alle Neuruppiner Grundschüler

Neuruppin

Offenbar waren die Neuruppiner Grundschüler diesmal besonders artig. Denn der Nikolaus brachte ihnen nicht einen, nicht zwei, sondern gleich ein paar Paletten Weihnachtsmänner aus Schokolade – und kam auch gleich persönlich zur Übergabe am Rathaus vorbei.

Bürgermeister verteilte die Spende an Schulen

Das Geschenk ließ der Immobilienunternehmer Dennis Wisbar, der unter anderem in Neuruppin viele Bauprojekte durchführt, dorthin am Montagmorgen liefern. Bürgermeister Nico Ruhle ließ die Nikolausüberraschung anschließend an alle städtischen und privaten Grundschulen verteilen.

Von Celina Aniol