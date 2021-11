Nicht alle Veranstalter sagen Adventsmärkte ab. So findet das vorweihnachtliche Treiben am Hangar in Neuruppin oder im Gutspark Netzeband statt. Weder in Fehrbellin noch in Karwe oder Lindow wird es aber Glühweinstände und Weihnachtsmannbesuch geben. In Rheinsberg ist es komplizierter.