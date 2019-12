Weihnachtstreiben auf dem Neuen Markt in Neuruppin

Neuruppin

Ausgerüstet mit beheizbarer Weste stapft der Weihnachtsmann in Richtung Glühweinstand. Bevor er wieder auf der roten Samtcouch zum nächsten Fotoshooting Platz nimmt, will er sich auch von innen wärmen - „schließlich wird auch ein Weihnachtsmann älter“, sagt Eberhard Greulich. Seit Donnerstag ist er auf dem Neuen Markt an der Fischbänkenstraße unterwegs.

Eine Pause kann er sich jetzt gönnen, denn die meisten Kinder sind emsig am lebensgroßen Pfefferkuchenhaus beschäftigt. Dort verzieren sie die vom Bäcker Jahnke gespendeten Lebkuchen mit allerhand Zuckerwerk. „Rund 600 Euro haben wir für Gummibärchen und andere Süßigkeiten ausgegeben, aber es hat sich gelohnt. Das Pfefferkuchenhaus ist das Highlight unseres Marktes“, sagt der Organisator Christian Juhre.

Dank vieler Helfer und Sponsoren – unter ihnen viele Mitglieder des Theatervereins der Jugendkunstschule – konnte er den Markt bereits im vierten Jahr auf die Beine stellen.

Alles begann mit dem Sommerkino

Begonnen hat alles in der warmen Jahreszeit. „Damals beim Sommerkino haben mich Leute angesprochen: ,Es wäre doch schön, wenn Neuruppin auch wieder einen Weihnachtsmarkt hätte’. Diese Idee haben wir aufgegriffen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass auch die Stadt mit aufspringen würde.“

Doch das passierte nicht, und so gründete Christian Juhre zu Beginn des Jahres mit Gleichgesinnten den Verein Neuruppiner Bilderbogen, der zurzeit zehn Mitglieder hat.

Christian Juhre freut sich über den großen Andrang auf dem Markt. Für Kinder organisiert er gern Halloween-Feiern und für Senioren Tanzkaffee-Nachmittage. „Das ist eine tolle Sache“, sagt er. Weil Kinder und älteren Leute total dankbar sind.“

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Eltern, die mit ihren Kindern zum Weihnachtsmarkt kommen, freuen sich über die vielen Angebote. Sie können ihre Sprösslinge im Zelt der Märchentante abliefern oder vor die große Leinwand setzen. Dort gibt es täglich einen Märchenfilm, am Sonnabend läuft der Weihnachtshit unter den Filmen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Die Augen der Jüngsten leuchten, das Treiben um sie herum ist vergessen.

Und während Aschenbrödel auf ihrem Schimmel durch den Winterwald reitet, zerlegt Justin Hosseini fachmännisch nebenan eine Schweinehälfte, die für den Grill bestimmt ist. Eine Vorführung wohl eher für Erwachsene.

Angst vor der Schweinepest

Eigentlich sollte es ein Temnitz-Freilandschwein sein, doch die näherkommende Afrikanische Schweinepest, hat den Landwirt bewogen, seine eigenen Schweine zu schlachten, und so muss nun ein Schwein aus dem Wulkower Agrarbetrieb daran glauben.

Mit zunehmender Dunkelheit füllt sich der Markt, der von Donnerstag bis Sonntag zum Schlemmen, Schlendern und Schauen einlädt. Knisterndes Feuer und Düfte von Wildschweinbraten, Weihnachtstalern und Bratapfel-Punsch wabern über den Platz. Händler, Handwerker und Produzenten aus der Region haben ihre Produkte mitgebracht.

Handwerker sorgsam ausgewählt

Christian Juhre hat sie mit Bedacht ausgewählt. Vincek Sykora aus Zernitz-Lohm zeigt wie aus frischem Holz Möbel entstehen und lädt zum Mitmachen ein. Die Neuruppiner Goldschmiedin Lisa Hallex zeigt, wie aus Silberblech Ohrstecker entstehen.

Am Stand der Herzberger Walnussmeisterei Böllersen kann man frische Nüsse für den Weihnachtsteller erwerben, und die Ölmühle aus Katerbow sorgt für gesunde Vitaminspender.

Sie alle sind begeistert von dem Markt und hoffen, dass er 2020 gemeinsam mit der Stadt stattfinden kann.

Von Cornelia Felsch