Wer sich in Weihnachtsstimmung bringen will, der sollte sich die Werke von Regine und Lothar Blache anschauen. Zu bewundern sind die Weihnachtspyramiden, die oft XXL-Maße haben, an gleich mehreren Orten in Neuruppin und Rheinsberg. Ihre Schöpfer verlangen dafür nichts – sammeln aber dabei Spenden für das neue Hospiz in Wittenberge.