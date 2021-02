Weiter Irritationen über das Impfangebot in Kyritz

Neuruppin

Auch zwei Tage nach Beginn des Impfens mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca in Kyritz, der nur für Menschen unter 65 Jahren in Deutschland zugelassen ist, gibt es Irritationen.

Denn während sich Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Dienstag und Mittwoch darum bemühte, dass sich möglichst viele Pflegekräfte und medizinisches Personal im Kyritzer Impfzentrum melden und dafür viel Kritik einstecken musste, warten fast 1000 Mitarbeiter der Pro-Klinik-Holding schon seit gut zwei Wochen auf die erste von zwei Corona-Schutzimpfungen.

Die Kliniken wurden über das Angebot wohl informiert

„Das ist den Strukturen geschuldet“, sagte am Freitag Ronny Sattelmair, Chef des DRK-Kreisverbandes in Neuruppin. Demnach sollen die Mitarbeiter der Krankenhäuser in ihren Kliniken getestet werden, während die Impfzentren für impfberechtigte Bürger offen stehen. „Das ist so gewollt“, so Sattelmair.

Gleichwohl sollen auch die Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock von der Kreisverwaltung über das Impfangebot im Impfzentrum Kyritz informiert worden sein, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Offen blieb jedoch, ob und von wie vielen Klinik-Mitarbeitern dieses Impfangebot auch angenommen wurde. Von den KMG-Kliniken war am Freitag nicht einmal zu erfahren, wie viele ihrer Beschäftigten in den Kliniken in Kyritz, Pritzwalk und Wittstock schon geimpft sind und wie viele noch auf den schützenden Pieks warten.

600 Klinik-Mitarbeiter wurden in Neuruppin schon geimpft

In den Ruppiner Kliniken haben bisher 600 der knapp 2500 Beschäftigten eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten, und zwar mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer.

Ab dem 1. März soll das Neuruppiner Krankenhaus Impfstoff von Astra-Zeneca geliefert bekommen. Dann können auch die fast 1000 Mitarbeiter geimpft werden, die seit gut zwei Wochen darauf warten.

Bedenken ihrer Mitarbeiter wegen des Wirkstoffes von Astra-Zeneca sind den Ruppiner Kliniken bislang nicht bekannt. „Alle Impfstoffe schützen vor schweren Krankheitsverläufen und helfen dabei, die Pandemie zu bewältigen“, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen.

Senioren müssen noch bis März warten

Senioren ab 80 Jahre, die nicht in einem Heim leben, müssen hingegen vermutlich noch bis zur dritten März-Woche warten, bis sie einen Termin im Impfzentrum in Kyritz erhalten können. Bei ihnen sollen die Impfstoffe von Modern und Biontech-Pfizer zum Einsatz kommen. Diese sind jedoch nach wie vor Mangelware.

Deshalb können damit derzeit nur die mobilen Teams in den Heimen impfen. Am Freitag wurden etwa 50 Senioren und Mitarbeiter geimpft, in der nächsten Woche steht laut DRK-Chef Sattelmair im Raum Neuruppin ein größerer Einsatz mit mehr als 200 Impfungen an.

Indes meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Freitag zwei weitere Fälle von britischen Corona-Mutationen. Eine der betroffenen Personen stehe im Zusammenhang mit einem bereits bekannten Mutationsfall in einer Familie. Alle Personen seien isoliert und unterlägen verschärften Quarantänebedingungen, hieß es.

Die Zahl der britischen Mutanten steigt

Der zweite Fall betrifft demnach eine Person, die ihre Meldeadresse zwar in Ostprignitz-Ruppin hat, sich derzeit aber in einem anderen Bundesland aufhält. Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes bestehen in diesem Fall keine Kontakte zu Personen in Ostprignitz-Ruppin.

Mit den beiden neuen Fällen hat sich die Zahl von festgestellten britischen Mutationen des Corona-Virus im Landkreis auf 16 erhöht. Das Gesundheitsamt hat am Freitag insgesamt sechs neue Infektionen gemeldet.

Demnach werden derzeit 34 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, elf davon auf einer Intensivstation. Fünf Patienten müssen beatmet werden.

Aktuell gibt es 271 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Aktuell gibt es 271 aktive Corona-Fälle im Landkreis, die meisten in Neuruppin (114), gefolgt von Wittstock (42), dem Amt Lindow (20) und der Gemeinde Fehrbellin (19).

Im Amt Temnitz sind derzeit 18 Corona-Fälle bekannt, in Rheinsberg 14, in Kyritz und in der Gemeinde Wusterhausen jeweils 13, in der Gemeinde Heiligengrabe zehn und im Amt Neustadt acht.

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Freitag bei 42,5 – und gehört damit weiterhin zu den niedrigsten im Land Brandenburg. Besser stehen derzeit lediglich Frankfurt (Oder) mit 38,1 sowie Potsdam dar (27,2), während die Prignitz mit 156,3 den höchsten Inzidenzwert in der Mark hat. In diesen Daten sind allerdings noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Freitagmittag gemeldet haben.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt gab den Inzidenzwert am Freitagnachmittag mit 44,5 an.

