Der Freundeskreis Gut Gentzrode kritisiert, dass sich bis auf einige Ankündigungen bisher nichts für den Erhalt des in Brandenburg einmaligen Baudenkmals getan habe. Dem zwischen 1848 und 1851 in der Nähe von Neuruppin im maurischen Stil errichteten Gut dürfe nicht das gleiche Schicksal drohen wie der Rheinsberger Obermühle, so der Freundeskreis.