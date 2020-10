Neuruppin

Polizei und Staatsschutz haben eine Woche nach dem Brandanschlag auf das Auto von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde noch keinen Tatverdächtigen ausfindig machen können. Das bestätigte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage. Ob es inzwischen neue Erkenntnisse zu der Tat vom vergangenen Dienstag gibt, wollte sie nicht sagen.

Unterdessen hat der Neuruppiner Rathauschef vor wenigen Tagen eine weitere Morddrohung erhalten. Diesmal ging sie per E-Mail in seinem dienstlichen Postfach im Rathaus ein. Die Nachricht war vom Server aussortiert und deshalb nicht sofort entdeckt worden. Inzwischen haben Mitarbeiter der Stadt die Mail an den Staatsschutz der Polizei weitergeleitet.

Der hat die Ermittlungen nach dem Brandanschlag auf Goldes Auto übernommen, weil die Polizei von einem politischen Motiv für diese Tat ausgeht. Unbekannte hatten versucht, am Abend seinen Dienstwagen in Brand zu stecken, der zu diesem Zeitpunkt auf einem eingezäunten Grundstück vor Goldes Wohnung stand.

Totalschaden am Dienstwagen des Bürgermeisters

Im Briefkasten fand der Rathauschef einen Brief mit einer Morddrohung und einer Pistolenkugel, adressiert an ihn.

Die Polizei nimmt unterdessen auch die zweite Morddrohung sehr ernst, schätzt sie gleichwohl weniger schwer ein als die erste. „Eine E-Mail ist ja doch schnell mal geschrieben“, sagt Polizeisprecherin Feierbach.

Goldes Auto erlitt bei dem Anschlag vor einer Woche einen wirtschaftlichen Totalschaden. Zwar konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Doch zusammen mit Löschpulver und -wasser haben sie dem Volvo mit Hybridantrieb derart zugesetzt, dass eine Reparatur sich nicht mehr lohnt.

Von Reyk Grunow