Diese Wahl ist keine leichte: Eltern von Sechstklässlern haben nur noch wenige Tage, um zu entscheiden, auf welche Schule ihre Kinder ab dem nächsten Schuljahr gehen sollen.

Dabei ist nicht immer die Wohnortnähe entscheidend – vielmehr sollte die Schule auch zum Kind passen. Hier gibt es den Überblick über alle weiterführenden Schulen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin:

Fontane-Oberschule in Neuruppin

Gemeinsames Lernen an der Neuruppiner Fontaneschule Quelle: Celina Aniol

Das soziale Miteinander spielt eine große Rolle. Inklusion – also das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Handicap – gehört zum Schulalltag. Und die Schule im Neuruppiner Neubaugebiet punktet zudem mit einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften.

Schinkelgymnasium Neuruppin

Der Märkische Jugendchor des Schinkelgymnasiums ist berühmt. Quelle: Regine Buddeke

Der Schulchor ist einen guten Ruf über die Grenzen Brandenburgs hinaus. Aber auch die Schülerband, die gute Schülerzeitung, Handball- und Volleyballteam sowie eine Menge naturwissenschaftlicher Projekte machen das städtische Gymnasium von Neuruppin attraktiv. In diversen fächern gibt es zudem eine spezielle Begabtenförderung.

Montessorischule Neuruppin

links im Bild die Montessori Oberschule und rechts die Montessori Grundschule Neuruppin Quelle: Henry Mundt

Im Herzen der Stadt Neuruppin, an der Wichmannstraße, befindet sich seit 2015 die Montessori-Oberschule in direkter Nachbarschaft zur Grundschule. Selbstständigkeit und eigene Motivation sind hier besonders wichtig, Eigeninitiative wird sehr gefördert. Wie in der Grundschule gibt es auch in der Sekundarstufe I Jahrgangsübergreifenden Unterricht. Die Klassenstufen 7 und 8 lernen ebenso gemeinsam wie die Stufen 9 und 10. Die Lerngruppen sind mit durchschnittlich 15 Schülern pro Klasse sehr klein.

Alexander-Puschkin-Oberschule Neuruppin

Die Neuruppiner Puschkinschule Quelle: Henry Mundt

Die besonders engagierte Berufs- und Studienorientierung macht die Oberschule an der B 167 so attraktiv. Dazu gehört auch das vor vier Jahren eingeführte Praxislernen, in denen die Kinder in Betrieben arbeiten können. Innerhalb des Projektes „Lernen durch Engagement“ leisten Schüler soziale Arbeit in Kitas oder Seniorenheimen. Die Schule hat in der Regel mehr Bewerber als Plätze; bei der Auswahl ist die Wohnortnähe ein wichtiges Argument.

Evangelische Schule Neuruppin

Schülermusical Mary Poppins im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten - ein Gemeinschaftsprojekt der Evangelischen Schule und der Kreismusikschule Neuruppin Quelle: Regine Buddeke

Hier gibt es neben der Grundschule sowohl eine Oberschule als auch ein Gymnasium. Die Schule legt Wert auf eine gute Mischung der Schülerschaft: Christen und Nichtchristen, Kinder aus sozial schwachen und begüterten Haushalten sollen hier gleichberechtigt miteinander lernen. Der Schulcampus hat ein eigenes Atelierhaus, ein von der Schülerfirma betriebenes Café und einen großen Strauß an Arbeitsgemeinschaften. Auf musische Erziehung wird viel Wert gelegt, wie etwa das jährlich aufgeführte Schulmusical zeigt.

Oberschule am Rhin Fehrbellin

Oberschule Am Rhin in Fehrbellin Quelle: Henry Mundt

Klein, aber fein: Die Schule am Rhein in Fehrbellin hat nur 140 Schüler und kleine Klassen, aber ganz viele Arbeitsgemeinschaften, dazu gehören Exoten wie Kalligrafie oder Klassiker wie Yoga. Technisch ist die Schule auf dem neuesten Stand, in allen acht Klassenräumen hängen Smartboards.

Heinrich-Rau-Oberschule Rheinsberg

Blick ins Computerkabinett der Heinrich-Rau-Schule in Rheinsberg Quelle: Henry Mundt

Kleine Klassen, kurze Wege – das ist das Credo der Rheinsberger Heinrich-Rau-Schule. Nur 20-22 Schüler sitzen in einer Klasse, so können die Schüler individuell gefördert werden. Besonderen Wert legt die Schule auf die Einbeziehung der Eltern. Die bekommen in regelmäßigen Abständen einen detaillierten Überblick, wo ihr Kind leistungsmäßig gerade steht.

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz

Das Gymnasium "Friedrich Ludwig Jahn" in Kyritz Quelle: Alexander Beckmann

Ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenhilfe für die Klassenstufen 7 und 8 und eine intensive Berufsorientierung für jene, die nach dem Abschluss nicht unbedingt studieren wollen – das zeichnet das Kyritzer Gymnasium aus. Die Schule arbeitet dafür auch eng mit lokalen Firmen und der Industrie- und Handelskammer Neuruppin zusammen.

Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt (Dosse)

Die Homburg-Schule in Neustadt Quelle: André Reichel

Das Wahlpflichtfach Reiten ist deutschlandweit einmalige und zieht Reitschüler aus dem ganzen Bundesgebiet an. Doch die Oberschule hat viel mehr zu bieten – auch jenen, die sich nichts aus Pferden machen. In der vierzügigen Sekundarstufe I gibt es ein großes Ganztagsangebot, dazu gehörten etwa das Schülercafé, die Mathematikförderung und kreative Handarbeit. Die gymnasiale Oberstufe ist ein weiteres Plus der Prinz-von-Homburg-Schule – hier können die Kinder nach Abschluss der Klasse 10 in drei weiteren Schuljahren das Abitur ablegen.

Carl-Diercke-Oberschule Kyritz

Die Kyritzer Carl-Diercke-Oberschule Quelle: Alexander Beckmann

Die Schüler fit zu machen fürs Berufsleben – das ist das Grundanliegen der Carl-Diercke-Oberschule in Kyritz. Ganzheitliches Lernen, Kompetenzaufbau und viele Freizeitangebote gehören zum Schulalltag. Eine Besonderheit ist, das jede Klasse zwei Lehrer als Ansprechpartner hat. Die Schule zeichnet sich durch intensive Bewerbungstrainings für die älteren Schüler aus, was vor allem durch die Zusammenarbeit mit lokalen Firmen gut gelingt.

Städtisches Gymnasium Wittstock

Schulleiter Uwe Ronneburg in der neugestalteten Bibliothek des Gymnasiums Wittstock. Quelle: Susann Salzmann

Nicht nur Theorie, sondern auch viel Praxiswissen wird hier vermittelt. Für das digitale Arbeiten stehen zwei Computerkabinette und 32 Tablets für Schüler beriet. Viele Klassenräume sind mit den internetfähigen Whiteboards ausgestattet. Eine Besonderheit ist die Lehrküche. Es gibt auch eine Caféteria. Dank einer Kooperation mit dem Gläsernen Labor Berlin können die Schüler an Experimentierkursen aller Naturwissenschaften teilnehmen.

Polthier-Oberschule Wittstock

Die Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Auch hier wird das Praxislernen groß geschrieben. Regelmäßig können die Schüler in Unternehmen der Region in die Arbeitswelt hineinschnuppern. Eine Kooperation mit der Bildungsgesellschaft Pritzwalk sorgt zudem dafür, dass die Schüler bei den zweimal jährlichen Besuchen ihre Fertigkeiten austesten können.

Oberstufenzentrum des Kreises in Neuruppin

Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin Quelle: Celina Aniol

Für alle, die nach der Grundschule nicht direkt aufs Gymnasium wechseln, aber dennoch das Abitur machen wollen: Das Oberstufenzentrum Neuruppin hat eine gymnasiale Oberstufe. Hier können Absolventen der zehnten Klasse in zwei Jahren das Abitur mit Schwerpunkt Wirtschaft und Technik oder in einem speziellen Leistungskurs Gestaltungs- und Medientechnik ablegen. Das kreiseigene OSZ beherbergt Schüler aus ganz Ostprignitz-Ruppin

Entscheidend dafür, auf welche Schule das Kind nach der sechsten Klasse gehen kann, ist das Grundschulgutachten. Das gibt eine Empfehlung ab. Die Gutachten werden mit den Halbjahreszeugnissen ausgereicht, sind aber für Eltern nicht bindend. Wenn etwa Eltern wollen, dass ihr Kind ein Gymnasium besucht, das Grundschulgutachten aber zum Besuch einer Oberschule rät, kann das Kind noch mit einem Aufnahmetest den Sprung aufs Gymnasium schaffen.

