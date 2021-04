Neuruppin

Im Fall der vermissten Gabriele Müller gibt es keine neuen Hinweise. Das ergab eine Nachfrage bei der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Wir haben keine neuen Hinweise bekommen, die zielführend sind“, sagt Polizeisprecherin Christine Knospe.

Seit dem 31. März wird die 60-jährige Chefin der Hauskrankenpflege in Neuruppin, Gabriele Müller, vermisst. Am Vortag wurde sie nach Angaben der Polizei von ihrem Lebensgefährten gegen 23:30 Uhr das letzte Mal gesehen. Gesucht wird seitdem vor allem am Ruppiner See.

Die Polizei suchte mit Sonarbooten

Am vergangenem Donnerstag, dem achten April, suchte die technische Einsatzeinheit der Polizei aus Potsdam im See nach der vermissten Gabrielle Müller. „Vergangene Woche führten wir die Suche mit Sonarbooten fort. Wir haben bis zu 24 Meter in die Tiefe gesucht, dabei aber keine Auffälligkeiten festgestellt“, sagt Christine Knospe.

Die Suche mit den Sonarbooten habe vor allem an der Ufernähe stattgefunden, weil sich ein Spürhund der Polizei bei der anfänglichen Suche nach Gabriele Müller Ende März dort abgelegt hatte. Fortgeführt werde die Suche mit den Sonarbooten zunächst nicht.

„Dadurch, dass wir keine neuen Ansätze haben, ist eine weitere Suche mit den Booten zunächst nicht angedacht“, sagt Christine Knospe. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es laut Polizeisprecherin Christine Knospe nicht. Info: Die Polizei nimmt weiterhin Hinweise zu dem Fall entgegen. Wer Hinweise zum Verbleib von Gabriele Müller hat, sollte sich an die Polizeidirektion in Neuruppin unter folgender Telefonnummer wenden: 03391 / 3540.

