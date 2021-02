Welle der Anteilnahme: Neuruppiner schreiben 650 Postkarten an Erkrankte

Neuruppin

Welle der Anteilnahme für Erkrankte: Viele Neuruppiner haben sich an der Aktion der Partei Die Linke beteiligt und 650 liebevoll gestaltete Postkarten an Menschen in den Ruppiner Kliniken, im Seniorenwohnpark und im Hospiz „Haus Wegwarte“ geschrieben. Die kleinen Grüße mit Genesungswünschen, Geschichten und Gedichten wurden von Pflegekräften am 11. Februar zum „Welttag der Kranken“ verteilt. „Die Nächstenliebe ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig und wertvoll“, sagte eine Pflegedienstleiterin des Hospizes.

Von Jérôme Lombard