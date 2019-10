Fontane im Stile William Shakespeares

Neuruppin

Zu einer Weltpremiere in doppelter Ausführung kam es am Samstag im Neuruppiner Museum bei der Uraufführung der unvollendeten Fontanewerke „ Karl Stuart“ sowie „Der letzte Liepewinkler“.

Theodor Fontane schrieb diese beiden Stücke ganz im Stil von William Shakespeare und dessen Dramen und Komödien. Der große englische Dichter und Dramatiker und Lyriker war stets ein großes Vorbild für Fontane und hat ihn schließlich mit seinen Werken inspiriert.

Dass Fontane aber selbst auch Theaterstücke im Sinne Shake­speares schrieb, beweisen die etwa ein Jahr nach seinem Tod gefundenen Werke um König Karl und um die Liepewinkler.

Das Ensemble. Quelle: Peter Lenz

Beide Werke hatte der Leiter und Regisseur der Ribbecker Theaterfestspiele Claus Stahnke bei seinen Recherchen für seine Effi-Briest-Inszenierungen eher zufällig entdeckt und dann umgesetzt. Keiner habe sich bisher an ein solches Thema herangewagt sagt Marietta Grade, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin der Festspiele.

Insbesondere der erste Teil der Theateraufführung an diesem Abend, die Geschichte um König Karl Stuart, ist stark angelehnt an Shakespeares Hamlet und die darin dargestellten gesellschaftlichen Zustände im ausgehenden 16. Jahrhundert.

König Karl (André Vetters) besucht den Maler van Dyck (Cornelia Jahr). Quelle: Peter Lenz

Gespannt konnten die etwa 50 Besucher der Aufführung turbulente Kampfszenen ebenso bewundern wie die dargestellten Ränkespiele der damals herrschenden Obrigkeit.

Dabei bediente sich Fontane durchaus historischen Persönlichkeiten wie des damals noch einfachen Parlamentariers und späteren entscheidenden Feldherren des Parlamentsheeres, Lord Oliver Cromwell, und seines Widersachers König Karl Stuart von Schottland und dessen Hauptratgebers Graf Strafford.

In brillanten Dialogen verstanden es die Schauspieler um Andre Vetters als König Karl und Conrad Waligura als Cromwell das Publikum hinein zu holen in das Geschehen jener Zeit und sie teilhaben zu lassen an den Entscheidungen eines Königs, dem das damalige Parlament zutiefst verhasst war, jedoch für ihn selbst und seine stetig leere Kriegskasse unentbehrlich schien.

Strafford und Cromwell im Gefecht. Quelle: Peter Lenz

Im Gegensatz zu Shakespeare war bei Fontane allerdings nach dem dritten von ursprünglich geplanten fünf Akten Schluss, so dass man laut dem Regisseur Claus Stahnke nun die Möglichkeit bekam, ein künstlerisch anspruchsvolles Finale zu setzen. Eine Aufgabe, welche sowohl Stahnke selbst als auch das gesamte Ensemble in hervorragender Weise lösten.

Entsprechend der geschichtlichen Vorgabe beugte sich Karl dem Willen des Parlamentes und nicht zuletzt Cromwells und seiner Königin Henriette alias Alexandra Johannknecht und verurteilte seinen Freund und Ratgeber Graf Straffort zum Tode.

König Karl mit Graf Strafford (Conrad Waligura). Quelle: Peter Lenz

Dass am Ende König Karl selbst hingerichtet wurde, bleib zumindest bei dieser Theaterinszenierung unbeachtet. Bei der zweiten Uraufführung des Abends handelte es sich eher um eine satirische Liebesbeziehung im Sinne von Romeo und Julia, gepaart mit teils witzig, frivolen Dialogen zwischen dem König Trier, seiner Tochter Eulalia, dem Prinzen von Koserow oder Falstaff, wahrliche Witzfigur und Feigling.

v.l.: Kent alias Jonas Boxtermann, Eulalia. Quelle: Peter Lenz

Besonders die frechen und doch hintergründigen Dialoge fanden regen Zuspruch beim Publikum, was gelegentliche Lachsalven hervorrief. Auch da standen die Theaterschaffenden vor einer riesigen Aufgabe, bestand doch das gefundene Manuskript gerade einmal aus zehn Seiten und hätte vermutlich kein eigenes Stück hervorbringen können. Auch da setzten die Ribbecker mit ihrem Regisseur Stahnke neue Akzente und schufen ein kleines Theaterstück frei nach Fontane und angelehnt an Shakespeare.

Das Publikum im Neuruppiner Museum ist begeistert. Quelle: Peter Lenz

Weitere Aufführungen dieser beiden Stücke wird es am 12.und 13. Oktober in der Dorfkirche Bechlin und am 20 und 21. Oktober in der Krangener Kirche geben. Wie bereits am Samstag darf man auch dort Fontane einmal auf eine bisher ungewohnte Weise erleben und genießen. Karten gibt es unter anderem im MAZ Kundencenter, Karl – Marx Straße 64, in Neuruppin zum Preis von 15 Euro. Weitere Informationen im Internet auf: www.schlossfestspiele-ribbeck.de

Von Peter Lenz