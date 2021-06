Neuruppin

Anlässlich des Weltblutspendetags am kommenden Montag, dem 14. Juni, bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Nord-West dringend um Blutspenden der Menschen in Ostprignitz-Ruppin.

Täglich werden in Berlin und Brandenburg etwa 600 Blutspenden benötigt, um die Versorgung von beispielsweise Krebspatienten zu sichern. Die Pandemie gestaltet es schwierig, die Zahl täglich zu erreichen.

Die Präparate aus dem Blut sind nicht ewig haltbar

Etwa, weil zwischenzeitlich die Schulen geschlossen waren, niemand mehr in Altenheime hinein durfte und die Mitarbeiter vieler Firmen zum Schutz weiterhin überwiegend im Homeoffice sind. „Dadurch fallen immer wieder Spendenorte weg“, sagt Kerstin Schweiger, Pressesprecherin vom DRK Nord-Ost. Normalerweise würde das DRK regelmäßig in Firmen oder Schulen gehen, um dort Freiwilligen Blut abzunehmen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, „dass die Präparate, die aus dem Blut gewonnen werden, nicht ewig haltbar sind“, erklärt Kerstin Schweiger. Beispielsweise die Thrombozyten, also die Blutplättchen. Sie sind nur etwa fünf Tage nach der Blutabnahme noch verwendbar. Die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, sind maximal fünf Wochen nach der Blutabnahme noch verwendbar. Das Blutplasma hingegen hat den Vorteil, dass es auch tiefgefroren gelagert werden kann und somit eine Haltbarkeit von etwa zwei Jahren hat.

Sorge vor der Ferien- und Urlaubszeit

Sorgen bereitet Kerstin Schweiger auch die bevorstehende Ferien- und Urlaubszeit. „Die Ferienzeit und die Hitze des Sommers haben Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft der Menschen“, sagt sie. Die Prioritäten würden eher in der privaten Freizeitgestaltung liegen, als im Spenden von Blut. Zudem würden die Menschen auch bei hohen Temperaturen weniger Blut spenden, oft spielt bei Hitze der eigene Kreislauf nicht mit.

Kerstin Schweiger, vom DRK Blutspendedienst Nord-Ost, weist darauf hin, wie wichtig die Spenden von Blut sind. Quelle: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost/Sascha Radke

Zudem gibt es Einschränkungen für Menschen, die in diesem Sommer ins Ausland verreisen. „Wer im Ausland ist, wird aus Sicherheitsgründen erst einmal zwei Wochen vom Blutspenden zurückgestellt“, erklärt sie. Dabei orientiere sich das DRK streng an dem Robert Koch-Institut. Wer in ein Corona-Risikogebiet reist und grundsätzlich willig ist, Blut zu spenden, den bittet Kerstin Schweiger, noch vor Antritt der Reise das Blut zu spenden. „Der Bedarf an Blutspenden hört nicht auf. Vor allem auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig und sehr wertvoll“, sagt sie.

Krankenhäuser holen die verschobenen Operationen nach

Auch deshalb, weil die Krankenhäuser die wegen der Pandemie verschobenen Operationen nun allmählich wieder nachholen würden. „Dadurch wird auch der Bedarf an Blutspenden größer“, sagt Kerstin Schweiger.

„Es ist jetzt wichtig, dass alle Angebote genutzt werden, damit keine Versorgungslücken entstehen“, sagt sie weiter. Die in Berlin und Brandenburg täglich 600 benötigten Blutspenden bedeuten umgerechnet etwa 300 Liter Blut.

Wer Blut spenden möchte, braucht einen Termin

Wer in Ostprignitz-Ruppin Blut spenden möchte, muss sich zur eigenen Sicherheit vorab einen Termin buchen. Damit sei gewährleistet, dass niemals zu viele Menschen gleichzeitig anwesend sind. Zudem muss der Personalausweis, wenn vorhanden, auch der Blutspendeausweis, mitgebracht werden. Wer Erkältungssymptome, Fieber, Durchfall oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu Covid-19 Erkrankten hatte, darf kein Blut spenden.

Anlässlich des Weltblutspendetags verzichtet das Deutsche Rote Kreuz, auch viele Firmen und Sportler, auf die Buchstaben „A“, „B“ und „O“. Quelle: DRK-Blutspendedienste

Anlässlich des Weltblutspendetags am kommenden Montag, verzichten zudem viele Unternehmen, Personen des öffentlichen Lebens und Organisationen in ihren Social-Media-Auftritten auf die Buchstaben „A“, „B“ und „O“ – stellvertretend für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null. An der Aktion, die vom Deutschen Roten Kreuz initiiert wurde, beteiligen sich beispielsweise Fußballer David Alaba und Mats Hummels, der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen und die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch.

Von Steve Reutter