Neuruppin

Die meiste Zeit über strahlt Marion Duppel über das ganze Gesicht. Nur hin und wieder legt sich für kurze Zeit Anspannung über ihre Züge, aber die ist schnell wieder verschwunden. Lange hat Marion Duppel für diesen Tag gekämpft, jetzt genießt sie ihn.

Ihrem Einsatz ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Fontanestadt seit 2018 offiziell als Fair-Trade-Town anerkannt ist. Jetzt gibt es in der Stadt endlich auch einen Laden, in dem ausschließlich fair gehandelte Waren angeboten werden. Am Dienstag wurde der Weltladen feierlich eröffnet.

24 solcher Weltläden gibt es bereits im Land Brandenburg. „Es wurde höchste Zeit, dass auch Neuruppin einen bekommt“, findet Nicola Saile. Sie ist Fair-Handels-Beraterin im Dachverband der Weltläden und hat den Neuruppinerinnen geholfen, ihren Laden aufzubauen.

Das Angebot des Weltladens umfasst hunderte verschiedenste Produkte von Kaffee bis Haarseife. Quelle: Reyk Grunow

Es war voll in dem kleinen Raum der einstigen Bankfiliale an der Karl-Marx-Straße 98/99. Der Verein Esta Ruppin ist gerade in das Haus gezogen. Im Erdgeschoss hat der Weltladen Platz gefunden.

Der Laden ist „ein Ort des fairen Handels“, erklärt Nicole Saile: „Es geht darum, dass die Erzeugerinnen für die Produkte, die sie herstellen, einen fairen Anteil bekommen.“ Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, sagt sie. Doch das ist es nicht. Bei den Produkten, die der Weltladen anbietet, sei das sichergestellt.

„Wir tun in Europa gerne so, als hätten wir Kinderarbeit abgeschafft und faire Arbeitsbedingungen durchgesetzt“, sagt Anton Hofreiter. Der Co-Fraktionschef der Bündnisgrünen im Bundestag war auf seiner Wahlkampftour vor der Landtagswahl in Brandenburg auch auf einen Abstecher zur Weltladeneröffnung nach Neuruppin gekommen.

Marion Duppel hat das Projekt maßgeblich vorangetrieben. Quelle: Reyk Grunow

Zu glauben, in Europa seien Kinderarbeit und Ausbeutung abgeschafft, ist für Hofreiter Augenwischerei: „Wir haben sie häufig nur in andere Länder verlagert.“

Für ihn muss es darum gehen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass alle Menschen Anspruch auf faire Arbeits- und Lebensbedingungen haben, egal wo sie leben. Und genau dafür spielen die Weltläden aus seiner Sicht eine große Rolle.

Golde : Reden reicht nicht aus

„Das Thema gehört mehr in die Öffentlichkeit“, sagt auch Bürgermeister Jens-Peter Golde. Wenn es um fairen Handel und faire Arbeitsbedingungen für alle geht, „reichen Sprechblasen allein nicht aus“. Es komme darauf an, etwas zu tun. Und sei es im Kleinen, in dem man mehr fair gehandelte Produkte kauft.

Schon traditionell werden die Weltläden in der Regel ehrenamtlich betrieben. Da macht Neuruppin keine Ausnahmen. Sieben Frauen betreuen das Angebot in dem kleinen Geschäft. Sie haben ausgewählt, was es dort zu kaufen gibt, beraten die Kundinnen und Kunden und wollen nach und nach weitere Angebote entwickeln.

Geöffnet ist der Laden in der ehemaligen Bankfiliale dienstags und donnerstags. Quelle: Reyk Grunow

Der Neuruppiner Weltladen bietet hunderte Produkte von Schokolade mit Kakao aus fairem Anbau, über Kaffee, Tee, Knabberchips aus Maniok, Kosmetik und Produkte zur Körperpflege bis zu Schmuck, Korbwaren und farbigen Tüchern. Viele der Produkte sind nicht nur fair gehandelt und deshalb oft ein klein wenig teurer als beim Discounter, sondern stammen zudem aus ökologischem Anbau.

Der Weltladen ist mehr als ein Geschäft

Tragen wird sich der Laden kaum. Er bleibt ein Zuschussgeschäft, davon geht Christiane Schulz, die Geschäftsführerin von Esta Ruppin aus. Doch darum geht es auch nicht; der Weltladen ist mehr als nur ein Geschäft.

Eine erste größere Bestellung gab es am Dienstag gleich zur Eröffnung. Neuruppins Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier hat 30 fair gehandelte Schokoladenweihnachtsmänner geordert. Ein kleines Geschenk für jeden Abgeordneten zum Jahresende. Und ein Appell ans Gewissen.

Der Weltladen in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 98/99 ist vorerst dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Reyk Grunow