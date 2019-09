Buskow

„Ahoi, ahoi, es ist vorbei – sie kriegen uns doch alle“ singt Hans-Eckardt Wenzel, singt das Publikum. Recht hat er. Und man könnte die Zeile gleichermaßen auf ihn münzen: Auch er kriegt sie alle. Und es werden jedes Jahr mehr auf dem Bodoni-Hof in Buskow, die ihn hören wollen. Zum vierten Mal geben Wenzel und Band nun schon ein Open-Air-Konzert bei Marc Johne – rund 300 waren es am Samstag – viele haben sich Stühle mitgebracht.

Lässig-leichtes Open-Air-Flair auf dem Bodoni-Hof. Quelle: Regine Buddeke

Mit so viel Andrang hatte der Gastgeber nicht gerechnet – für Getränke musste man lange Schlange stehen. Schlechte Laune gab es dennoch nicht, das lag am Flair des lauen Sommerabends – und natürlich an Wenzel, der es in seiner unnachahmlichen Art wieder krachen lässt: laut und leise, wehmütig und flammend, bissig-scharf und romantisch zart, melancholisch und wütend. Der Poet und Sänger mischt die Stile, mixt Jazz und Shanty, Polka und Rock. Er besingt die schönen stillen Momente des Glücks genauso wie die Ungerechtigkeit, Dummheit und Bosheit dieser verrückten Welt.

Das Publikum kam mit Kind, Kegel und Hund nach Buskow. Quelle: Regine Buddeke

Beim Publikum kommt das bestens an, kaum ein Lied, bei dem nicht beseelt mitgesungen und getanzt wird – abgesehen vielleicht von denen der neuen Scheibe, die der Liedermacher jüngst veröffentlicht hat. Seine 43. – Wahnsinn. Mit seiner heiser-kratzigen Stimme, den poetischen Wort-Malereien und seiner fantastischen Band zieht der Mann im Ringelshirt alle in Bann. Er klagt, er zürnt, er haucht, er ätzt, er witzelt – auch zwischen seinen Songs. Wenzel, der Weltverbesserer und Wundenheiler, Weiser und Clown, Träumer und Philosoph. Seine Fans lieben ihn dafür.

Wenzel und Band in Hochform – mit alten und neuen Songs. Quelle: Regine Buddeke

„Was braucht man für einen glücklichen Tag?“, ruft er und lässt den „Mond wie einen Lampion aufgehen“. Sein Sohn Theo hilft ihm: „Er ist noch nicht wahlberechtigt, aber stimmberechtigt“, ruft Wenzel und lacht. Ein Nachtfalter schwirrt ihm um den Kopf. „Oh, eine Drohne“, ruft der Sänger launig. „Will Trump jetzt Buskow kaufen, nachdem er Grönland nicht gekriegt hat?“ Gelächter allenthalben.

Wenzel singt und singt – viele der alten Songs, die wollen die Leute hören: „Überall die gleiche Scheiße“, „Stacheldraht, Elektrozaun“. Und „Wenn nur diese Fratzen nicht wär’n“, das so zart wie ein Liebeslied beginnt mit seinem „Der Abend liegt sanft vor den Füßen...“. Es ist der Text, der in diesem Jahr in Blei gesetzt und auf der historischen Druckmaschine gedruckt wird: Wenzel zum Mitnehmen – nach einem wieder wunderbaren Konzert.

Vor der Bühne wurde geklatscht und auch getanzt. Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke