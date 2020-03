Wer darf noch rein? Antworten auf Fragen zum Einreiseverbot in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Nachricht kam für viele überraschend: Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin machte mit Wirkung vom 26. März seine Grenzen dicht. Nur Menschen mit Erstwohnsitz dürfen bleiben, Menschen mit Zweitwohnsitz nur unter strengen Voraussetzungen. Urlauber und Wochenendausflügler müssen draußen bleiben. Wer schon da ist, muss bis spätestens 28. März wieder raus aus Ostprignitz-Ruppin.

Bei Einheimischen und OPR-Urlaubern gibt es sowohl Verständnis für die weitere Beschränkung als auch regen Unmut. Und natürlich haben sich auch viele Fragen ergeben, die ins Detail gehen. Einige beantwortet der Landkreis auf seiner Homepage, andere hat Kreissprecher Alexander von Uleniecki auf MAZ-Anfrage beantwortet. Hier die wichtigsten:

Darf niemand mehr aus dem Landkreis Besuch von Auswärtigen bekommen – oder gibt es Unterschiede, aus welcher Region der angesagte Besucher kommt und wie lange er/sie in OPR bleiben will? Darf beispielsweise die Mutter aus Kremmen noch ihre Tochter in Fehrbellin besuchen?

Die Region spielt keine Rolle. Untersagt sind Reisen mit einem touristischen Hintergrund, das stellt auch die Allgemeinverfügung klar. Besuche mit einem familiären Bezug, z.B. Besuch der Eltern oder des Freundes, sind weiterhin möglich. Allerdings appellieren wir, nur wirklich notwendige Reisen durchzuführen und diese auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Fallen unter dieses Verbot auch Arzt- und Klinikbesuche in OPR, wenn man beispielsweise in der Prignitz, im Havelland oder in Oberhavel wohnt – aber eben kurz hinter der Kreisgrenze von OPR?

Dringend notwendige und nicht aufschiebbare Arzt- oder Krankenhaustermine sind weiterhin möglich.

Wie sieht es mit Durchreisenden aus, die in die Prignitz, nach Havelland oder anderswohin wollen?

Der Transitverkehr, der die unmittelbare Durchreise durch Ostprignitz-Ruppin betrifft, ist erlaubt.

Ist die Einreise von Auswärtigen nach OPR tatsächlich noch bis Sonnabend, 28. März, möglich?

Die Einreise mit einem touristischem Hintergrund ist seit dem 26. März, mit dem Inkrafttreten der Allgemeinverfügung, nicht mehr erlaubt.

Was machen getrennt lebende Eltern mit Kindern, bei dem ein Familienteil in OPR lebt, der andere aber außerhalb?

Hier gilt die Aussage zu Frage 1. Besuche mit einem familiären Hintergrund sind weiter möglich.

Werden an allen großen Einfahrtsstraßen nach OPR Schilder aufgestellt, um Auswärtige zu warnen, ab Sonntag, 29. März, nach OPR zu fahren oder auf welche Weise sollen Auswärtige von dem Besuchsverbot erfahren?

Dazu können noch keine Angaben gemacht werden, hierzu laufen derzeit Gespräche.

Dürfen die Eigentümer und Halter von Pferden, die in Ostprignitz-Ruppin als sogenannte Pensionspferde untergestellt sind, die Tiere weiter täglich putzen, pflegen und mit Futter versorgen, wenn die Halter in Oberhavel oder in Berlin wohnen?

Eine Versorgung der Tiere bzw. Pferde muss natürlich sichergestellt werden. Wenn dies nicht durch die örtliche Pferdepension, einen Dienstleister oder eine andere betreuende Person sichergestellt werden kann, ist es für Eigentümer oder Halter weiter möglich, nach Ostprignitz-Ruppin zu fahren. Aber es sollte möglichst alles unternommen werden, Hilfe für die Pferde vor Ort zu organisieren, um so eine Anreise zu vermeiden.

Ich muss zu Arbeitszwecken in den Landkreis reisen (z.B. für Montageaufträge, ständiger Dienstort usw.). Ist das noch erlaubt?

Die Allgemeinverfügung schränkt in erster Linie touristische Reisen in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein. Dies sind insbesondere Reisen, die zu Freizeit-, Urlaubs- oder Erholungszwecken sowie zu Fortbildungszwecken unternommen werden. Reisen, um einer erwerbsmäßigen bzw. selbstständigen Tätigkeit im Landkreis nachzugehen, sind weiterhin erlaubt. Auf Verlangen sollten Sie aber einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit Angaben zu Arbeitsort und -zeit nachweisen können.

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen, der im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wohnt?

Hier gilt nach wie vor die Verordnung des Landes Brandenburg, welche das unter §11 (3) Ausnahmen vom Verbot regelt. Bitte beachten Sie aber: Die erlassenen Maßnahmen dienen dem Schutz unserer Bevölkerung des Landkreises und sollen zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. Wir bitten Sie, daher von Verwandtenbesuchen abzusehen, die zu Freizeit- und Erholungszwecken dienen und soziale Kontakte auf ein Minimum einzuschränken, um sich und Ihre Verwandten zu schützen.

Ich befinde mich bereits seit einiger Zeit in meinem Zweitwohnsitz / Wochenendhaus usw. Ich arbeite von hier aus im Homeoffice oder habe mich hier bewusst isoliert und muss nicht zu Arbeitszwecken o. ä. aus dem Landkreis pendeln. Muss ich auf Grund der Allgemeinverfügung jetzt doch noch ausreisen?

Der Landkreis wird seine Allgemeinverfügung aufgrund vieler eingegangener Hinweise präzisieren. Ziel ist, den Personen, die schon länger im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in ihrem Zweitwohnsitz leben, ein Bleiberecht zu ermöglichen. Zudem sollen unbillige Härten vermieden werden. Es geht lediglich um die Eindämmung des touristischen Verkehrs, der unbedingt vermieden werden soll. Es wird auch darauf hingewiesen, dass diejenigen, die hier über einen längeren Zeitraum ihren Lebensmittelpunkt haben und die Voraussetzungen dafür erfüllen, sich baldmöglichst mit Erstwohnsitz anmelden sollten.

Ich muss ein Familienmitglied besuchen oder pflegen und dazu in den Kreis einreisen. Ist das auch weiterhin möglich?

Der Besuch von Familienmitgliedern ist zwar weiterhin möglich, dennoch sollte davon – auch wenn es schwer fällt – abgesehen werden. Denn es gilt nach wie vor, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, um sich, die Eltern und vor allem Großeltern zu schützen.

Sind Reisen durch den Kreis Ostprignitz-Ruppin zu meinem auswärtigen Ziel noch gestattet?

Fahrten durch den Kreis sind weiterhin gestattet. Nötige Aufenthalte, zum Beispiel im Rahmen eines Tankvorgangs, einer üblichen Kaffeepause oder eines Toilettengangs sollten aber möglichst kurz gehalten werden.

Einreisen darf man ja auch zu Bestattungen. Die Teilnahme an Bestattungen ist nur noch im engsten Familienkreis erlaubt. Wie ist der „engste Familienkreis“ definiert?

Im Lichte des grundsätzlichen Zieles der Regelungen, Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, sollte der „engste Familienkreis“ auch tatsächlich sehr klein gehalten werden. In der Regel gehören zu diesem engsten Familienkreis der Partner, die Eltern und die Kinder der verstorbenen Person. Hiervon kann es Ausnahmen geben, z.B. wenn die verstorbene Person von einer Schwester oder einem Bruder betreut wurde, so dass eine besonders enge Beziehung bestand. Der Vorzug sollte möglichst der Abschiednahme am Grab unter freiem Himmel gegeben werden. Bitte achten Sie auch hier auf Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Trauergästen. Es wird dringend geraten, die Möglichkeit einer Verschiebung von Trauerfeierlichkeiten, welche bei Urnenbeisetzungen in Betracht kommt, zu prüfen und ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Weitere Fragen zu Einschränkungen wegen der Corona-Krise beantwortet der Landkreis auf seiner Homepage.

Die Allgemeinverfügung zu den Reisebeschränkungen finden Sie hier.

