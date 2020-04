So erleben Neuruppiner Lehrer das Homeschooling

Neuruppin

Für einige Klassen ist der Schulbetrieb nun wieder losgegangen, doch die meisten Schüler lernen immer noch vom heimischen Schreibtisch aus. Gleichzeitig müssen auch Lehrer Wege der digitalen Lehre finden – und trotz der Entfernung weiterhin für die Schüler da sein. Zwei Neuruppiner Lehrerinnen berichten der MAZ von ihrem derzeitigem Schulalltag.

Videokonferenz statt Frontalunterricht

Tanja Hager-Cap kommt gerade aus dem Unterricht. Das heißt: Sie hat die Videokonferenz verlassen. Denn derzeit sieht sie ihre Schüler nur auf dem Bildschirm – der Kontakt zu ihnen findet per Video statt. „Das war gerade meine Klasse, die 3a“, sagt sie.

Die Grundschullehrerin hat die 26 Kinder in drei Gruppen aufgeteilt, mit denen sie jeweils Videokonferenzen hat. Dabei geht es nicht nur um Deutsch oder Mathe. „Wir besprechen auch, wie es allen geht – so wie wir das normalerweise im Sitzkreis machen würden.“

Der ist in diesen Tagen nicht möglich – wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus findet seit dem 18. März an Brandenburger Schulen kein regulärer Unterricht mehr statt – so auch nicht an der Evangelischen Schule. Ausnahmen sind die Abiturprüfungen.

Die Lehrerin ist auf digitalen Wegen für ihre Schüler erreichbar

Ein- bis zweimal die Woche unterrichtet Tanja Hager-Cap noch im Klassenzimmer – allerdings nur im Rahmen der Notbetreuung. Für die anderen Schüler ist sie nun auf dem digitalen Wege erreichbar. Während der Videokonferenzen können die Grundschüler Fragen zu ihren Aufgaben stellen, aber auch loswerden, was sie bewegt. „Am Anfang sind sie meistens noch eher verhalten, durch den Kontakt leben sie aber auch auf“, so die Lehrerin.

Wie wichtig die Kommunikation untereinander ist, erlebt auch Christina Halbeck. Sie unterrichtet ebenfalls an der Evangelischen Schule – größtenteils im Oberschulbereich. Auch sie teilt ihre 9. Klasse nun in Kleingruppen auf – und bemerkt, dass viele der 35 Schüler den Kontakt zueinander vermissen.

Die richtige Gemeinschaft können Videokonferenzen nicht ersetzen

„Es ist schön, dass man sich mal sieht und austauscht, das ersetzt aber nicht die richtige Gemeinschaft“, sagt sie. In ihren Videochats können die Schüler ebenfalls ihre Fragen loswerden oder auch Problemstellen besprechen. Dabei geht die Lehrerin auf die spezifischen Bedürfnisse ein.

Lehrerin Christina Halbeck unterrichtet von zu Hause. Quelle: Privat

„Gerade bei Kindern mit Förderbedarf muss das Niveau entsprechend angepasst werden“, sagt sie. Kein Unterricht nach Schema F also, sondern Überlegungen zu individuellen Lernmethoden. Unter diesen Umständen ist natürlich auch die Notenvergabe „schwierig“, so die Lehrerin.

Gerade bei selbst erarbeiteten Themen sei es sehr wichtig „sehr motivierend zu bewerten“, meint Christina Halbeck. Das bedeute auch, derzeitige Probleme zu berücksichtigen und die Aufgaben gegebenenfalls nochmal überarbeiten zu lassen – und erst dann zu bewerten.

Die Schüler brauchen ein Feedback

Auch auf Sorgfalt und Vollständigkeit lege sie viel Wert. Sie ist sicher, dass die Notenvergabe derzeit sinnvoll ist: „Die Schüler brauchen das auch. Sie wollen nicht nur die Aufgaben ohne Benotung, sondern auch ein Feedback“

Die Lehrerinnen sind sich außerdem einig: Für die Schüler ist das digitale Lernen eine enorme Herausforderung. Mit Wochenplänen, Videokonferenzen und detailliert gestellten Aufgaben versuchen sie, der schwierigen Situation gerecht zu werden.

Auch für die Lehrerinnen ist das nicht immer einfach. „Es geht viel Zeit drauf, Wochenpläne so zu formulieren, dass jemand Außenstehendes damit etwas anfangen kann“, sagt Tanja Hager-Cap. Das sieht auch ihre Kollegin Christina Halbeck so. „Die Aufgaben müssen so formuliert werden, dass jeder sie alleine bearbeiten kann. Man muss wirklich den Kern treffen.“

Nicht jedes Kind hat einen Computer zu Hause

Aufgaben alleine bearbeiten – genau dort kann es mitunter haken, wie die Lehrerinnen berichten. Einerseits muss es dazu die technischen Voraussetzungen geben, meint Christina Halbeck. „Gerade im ländlichen Raum ist das nicht immer gegeben.“

Außerdem ist es mitunter eine finanzielle Frage. „Nicht in jeder Familie hat jedes Kind einen eigenen Rechner“, sagt sie. Auch darauf müssen die beiden Lehrerinnen also achten und gegebenenfalls individuelle Lösungen finden.

Was Tanja Hager-Cap im Grundschulbereich außerdem auffällt: „Bei den jüngeren Kindern müssen die Eltern alles einrichten.“ Funktioniert der Lautsprecher nicht oder hakt es bei der Kamera, sind die Eltern gefragt. „Sie müssen eher verfügbar sein“, so die Grundschullehrerin.

Ohne aktiv mitmachende Eltern geht es nicht

Trotz aller Schwierigkeiten funktioniere das auch gut – dank der engagierten Mütter und Väter. „Ich bewundere unsere Eltern und hoffe, dass sie noch möglichst lange Geduld und Kraft haben.“

Die beiden Lehrerinnen wissen von den Herausforderungen der Eltern – beide haben jeweils selbst zwei Kinder. „Es ist nicht so einfach, den Spagat zwischen Kindern, Kochtopf und Schule zu meistern“, meint Christina Halbeck. Und dabei haben die Kinder der Lehrerinnen sogar noch einen Vorteil, den Tanja Hager-Cap auf den Punkt bringt: „Meine Kinder sagen immer, dass sie Glück haben, eine Lehrerin zu Hause zu haben.“

Von Johanna Apel