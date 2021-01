Wie ein Horror-Autor seine Liebste fand

Neuruppin

Wie soll man jetzt noch einen Partner finden in Zeiten der Corona-Beschränkungen? Gerade jetzt gewinnen Online-Portale dabei immer mehr an Bedeutung. Stefan Melneczuk hat als Praktikant bei der MAZ einst noch „analog“ nach schönen Brandenburgerinnen Ausschau gehalten. Heute ist er 50 Jahre alt und einer kleinen Fangemeinde seit vielen Jahren als Autor blutrünstiger Horrorthriller bekannt. Doch in den vergangenen fünf Jahren aber hat er sich intensiv mit der Partnersuche im Internet beschäftigt und seine Erfahrungen in einen Ratgeber münden lassen (Mel 1970: Schatz gesucht! Liebe finden im 21. Jahrhundert, tredition).

Stefan Melneczuk studierte Geschichte in Bochum, war Tageszeitungsredakteur und arbeitet seit 2014 in der Unternehmenskommunikation. Er lebt heute mit seiner Partnerin, die er im Internet gefunden hat, auf dem Land bei Hattingen. Ein Interview:

Du als Ruhrpott-Kind hast mal geschwärmt, wie viele tolle Frauen doch in Brandenburg herumlaufen, als Du einst Praktikant bei der MAZ in Neuruppin warst – damals, im September 1997. Wie hättest Du denn damals in der prähistorischen Vor-Internet-Zeit versucht, eine Brandenburgerin näher kennenzulernen?

Stefan Melneczuk: Das kann gut sein, denn ich war mit fast 27 ja noch jung und bereit, Brandenburgs beste Seiten kennenzulernen. Das waren in der Tat andere Zeiten. Mit Mobiltelefonen, die so handlich wie Bremsklötze von 40-Tonnern waren. Und mit einem Internet, das noch keine große Rolle gespielt hat und in erster Linie ein gutes Modem brauchte. Das Flirten hat sich damals noch analog vollzogen und nicht von Display zu Display. Man ist sich offline begegnet und hat sich einfach mal auf einen Kaffee verabredet, wenn man sich getraut hat. Zwischen 20 und 30 ist noch alles in Bewegung und nicht so statisch.

Warum also soll man nun im Internet nach einer Partnerin oder einem Partner suchen?

Man soll nicht. Man kann. Auch wenn dir die großen Dating-Plattformen mit XXL-Werbung zu verstehen geben, dass sie das Tor zum großen Glück aufstoßen und dafür sorgen, dass sich Singles gleich im Minutentakt verlieben.

Nicht im Minutentakt verliebt

Ich habe mich in meiner Zeit online jedenfalls nicht im Minutentakt verliebt. Wäre auch nicht gut fürs Herz. Das Internet ist ein Weg neben anderen. Und ein vielversprechender, weil er einen größeren Suchradius und Begegnungen ermöglicht, die so sonst niemals oder nur mit ganz viel Glück durch Zufall zustande gekommen wären.

Partnersuch-Portale haben immerhin - anders als früher in der Uni-Mensa - den Vorteil, dass gleich klar ist: Der andere ist auch auf der Suche. Aber wo bleibt die Romantik, wenn man im Internet wie im Versandhauskatalog blättern kann?

Zuerst einmal bedeutet die Präsenz auf einem Portal noch lange nicht, dass das Gegenüber wirklich auf der Suche ist. Viele wollen da nur ihren Marktwert testen und Komplimente in Serie einsammeln, sei es als Single oder in einer mittlerweile kalten Partnerschaft.

Sinn für Romantik hilft

Der Umstand, dass du online Teil eines großen Kataloges bist, lässt sich durch eine klare Linie im eigenen Steckbrief und natürlich beim Schreiben kompensieren: Etwa, wenn du zeigst, dass du dir auch in diesen Zeiten den Sinn für Romantik nicht nehmen lässt. Dass du nach einer suchst, die es wert ist, sich beim Partnerportal abzumelden.

Geht es da nicht vielen nur um schnellen Sex?

Geht es. Online bleibst du erst mal anonym, und eine Abfuhr bekommt niemand mit. Mir hat mal eine Frau geschrieben, dass sie innerhalb weniger Stunden nach ihrer Anmeldung auf dem Portal mehr als 150 Zuschriften bekommen hat. Mindestens die Hälfte davon eindeutig zweideutig. Ist wie beim Autofahren: Hinter Glas und Blech bist du plötzlich ein anderer Mensch und machst mitunter Dinge, die du sonst da draußen so niemals tun würdest.

Kann man überhaupt glauben, was man da im Netz liest und sieht? Und woran erkennt man Fakes?

Der Hang, sich auf seinem Dating-Profil ins perfekte Licht zu rücken, um anderen zu gefallen, ist zweifellos da: getunte Fotos, dezente Verjüngung und Vergrößerung, und, und, und. Das zeigt sich ja auch mit Macht auf Social-Media-Plattformen. Goldene Zeiten für Kulissenbauer also.

Die schlechtesten Übersetzungsprogramme aller Zeiten

Plumpe Fakes erkennst du auf Anhieb, die dezenten mit der Zeit. Und spätestens dann, wenn ihr das Netz verlasst und euch live sprecht beziehungsweise trefft. Die offensichtlichen Fakes, bei denen die schlechtesten Übersetzungsprogramme aller Zeiten zum Einsatz gekommen sind, haben mich überhaupt erst veranlasst, über meine Zeit im Netz ein Buch zu machen, nachzulesen im Kapitel „Apoclaypse Wow!“

Ein kurzes Beispiel vielleicht?

Gern. Da wäre dieser hübsche Profiltext: „Hallo! Wie geht es dir? Was ist Ihre Stimmung? Ich will Sie besser erkennen. Ich suche den Person online für die ernsten Beziehungen. Ich habe den Wunsch, dich kennenzulernen. Ich, die freie Frau, und ich habe die Kinder nicht. Ich bin freundlich und friedlich Mädchen. Ich denke, dass du nicht der Perverse. Und du wirst die intimen Fotos nicht erbitten. Ich glaube, dass Sie der gute Person.“

Gab es einen Punkt, an dem du drauf und dran warst, die Suche im Netz aufzugeben?

Mehrfach. Das lag aber nicht an Fake-Profilen wie dem hier. Ich war ja über einen Zeitraum von gut fünf Jahren online unterwegs. Nicht permanent, aber kontinuierlich. Etwa, wenn beide Seiten nach Wochen erkannt haben, dass es doch nicht passt. Dann habe ich mich schon gefragt, ob das Netz der richtige Weg ist und ob ich mich wirklich wieder im Katalog anmelden soll, um wieder bei null anzufangen.

Tut es im Internet weniger weh, einen Korb zu bekommen als im „richtigen“ Leben?

Du hakst das schneller ab und machst dich wieder auf den Weg - um eine Erfahrung reicher. Im besten Fall hilft der „Korb“ dir bei der Selbsteinschätzung. Wenn du bereit bist, kritisch mit dir selbst ins Gericht zu gehen: War ich zu offensiv? Habe ich mich verstellt? Habe ich mir vielleicht was vorgemacht?

Viel verbale Gewalt gegen Frauen im Netz

Und dann gibt es im Netz natürlich viel verbale Gewalt, gerade gegenüber Frauen, selbst wenn sie freundlich mitteilen, dass es einfach nicht passt. Das Maß an Verrohung in Kombination mit Dummheit entspricht exakt dem, das wir täglich in den so genannten sozialen Medien erleben.

Was darf man auf keinen Fall tun, wenn man bei der Suche im Internet Erfolg haben will?

Siehe oben. Der größte Fehler ist, aus einem ersten Kontakt online gleich einen Besitzanspruch abzuleiten oder zu erwarten, dass es auch auf der anderen Seite gefunkt hat. Und ein Date ist erst mal nur ein Kompliment und eine Begegnung ohne Zwang: Da nimmt sich jemand Zeit für mich, um mich kennenzulernen. Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Man sollte auch nicht im Shopping-Modus suchen und sich den Warenkorb mit potenziellen Partnern füllen.

Wann ist der Punkt gekommen, sich real mit jemandem zu treffen? Und wie sollte man das angehen - insbesondere in Corona-Zeiten?

Wenn man merkt, dass die Chemie stimmt. Beim Schreiben, beim Telefonieren und beim Sich-Umkreisen. Das erste Treffen sollte man ebenso zwanglos wie mit Umsicht planen: Am besten, man trifft sich bei einem Spaziergang an einem öffentlichen Ort und bei Tageslicht. Vielleicht rund um einen See? Dann hat die Runde ein definiertes Ende, und in Brandenburg bietet sich das mit dem See ja an.

Du suchst einen Partner – nicht Darth Vader

Da schaut man sich nicht ständig in die Augen und kann den Blick auch mal in den Horizont richten. Und um den geht es ja, wenn du ernsthaft suchst. In Corona-Zeiten ist das Treffen an der frischen Luft und mit gebotenem Abstand ja ohnehin nicht zu toppen. Von Treffen hinter Plexiglas und mit einer Maske auf der Schnute ist dringend abzuraten: Du suchst einen Partner – und nicht Darth Vader.

Wie lange und intensiv hast Du selbst gesucht, bis Du Deinen Schatz gefunden hast? Und wie lange war sie auf der Suche?

Über einen Zeitraum von gut fünf Jahren zu suchen, erfordert zwangsläufig Ausdauer, Konzentration und eine gehörige Portion Humor. Meinen Schatz habe ich online in einer Zeit gefunden, als ich den Suchprofil-Löschen-Knopf immer mal wieder im Blick hatte. Sie war selbst erst seit wenigen Monaten wieder online - und dann haben wir uns sehr schnell von der Plattform verabschiedet. War ganz einfach.

