Wie man mehr Freiraum in Wohnung und Leben zaubert

Neuruppin

Humor hat sie, da ist nicht dran zu rütteln. Wer eigentlich Ann-Kathrin Schwarz heißt und sich dann Anne Weiss nennt, beweist überdies einen lebensfrohen Optimismus. Die Bestsellerautorin war am Samstag in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung zu Gast, um aus ihrem Buch „Mein Leben in drei Kisten zu lesen“.

In einer Zeit, wo zügelloser bis zwanghafter Konsumrausch schleichend in Überdruss und Verweigerung führt und Wegwerf-Gurus, Aufräum-Experten und Entschleunigungs-Coachs wie Pilze aus dem Boden schießen, ist es kein Wunder, dass die minimalistisch lebende Autorin den Laden derartig füllt, dass Gastgeberin Jana Kolar-Voigt kurzfristig ein ausgewachsenes Stuhlproblem zu lösen hat.

Autorin erzählt, wie man mit drei Kisten auskommt

Um die 100 Zuhörer – zumeist weiblich – sind gekommen – in der Hoffnung, den ein oder anderen Tipp zu bekommen, wie man endlich wieder mehr Freiraum in den Schränken und im eigenen Leben bekommt. Und bestenfalls gar keine Schränke mehr zu brauchen und wie die Autorin – die in einer Kölner WG, ohne Auto und fast nur in Second-Hand-Klamotten lebt – mit drei Kisten auszukommen.

Doktrinieren oder dozieren will Anne Weiss nicht – sie erzählt, plaudert und liest aus ihrer Phase der minimalistischen Selbstfindung, die wie viele Veränderungen aus einer existenziellen Krise entsprang: Sie verlor ihren Verlagsjob – und das als ausgewachsener Workaholic.

Erster Aufräumversuch scheiterte am Rotwein

Ein Trip nach Indien brachte die Erleuchtung zur Entschleunigung – Anne Weiss wollte mehr das schreiben, was ihr wichtig war und tat es auch. Wie ihren einst vom Job durchgetakteten Tagesablauf entrümpelte sie auch ihr Hab und Gut. Launig las sie über den ersten Aufräumversuch, der von einer halben Flasche Rotwein verhindert wurde, die als teuflische Versuchung im Weg stand und den nostalgischen Schleier über das ein oder andere „Stehrümmchen“ warf, das nüchtern betrachtet den gnadenlosen Weg in die Tonne gegangen wäre.

Anne Weiss und Gastgeberin Jana Kolar-Voigt (r.) Quelle: Regine Buddeke

Nicht, dass Anne Weiss in ihrem Buch wesentlich neue Thesen aufstellt – über das Entrümpeln ist einfach schon zuviel gesagt worden – aber sie tut es auf eine charmant-lockere Art, die den Zuhörern immer wieder ein Schmunzeln des Wiedererkennens ins Gesicht treibt: Sei es die hässliche Vase, die einem „aber mal eine ganz liebe Tante geschenkt hat“, oder ein Wust von Disketten, auf denen ja noch wichtige Daten schlummern könnten.

Sie plaudert über „Rückwärts-Shopping“, bei dem all das in einem Wäschekorb landet, was kaputt, doppelt, unnütz, veraltet oder unbenutzt ist. Erst danach kann man sich Gedanken machen, was man damit anstellt: Flohmarkt oder Ebay, Tonne oder Leuten geben, die es wollen oder brauchen. „Legen Sie nie Sammelstellen an“, mahnt sie. Es sei langwierig, die Dinge irgendwann zu sortieren und entsorgen.

Verlosung einiger Zero-Waste-Artikel

Der Leseteil ist vorbei, Anne Weiss schreitet zur Verlosung einiger Zero-Waste – also müllfreien – Produkte. Ein ganzer Schwung Zuhörer verlässt den Laden – vielleicht, weil es schon so spät ist, Anne Weiss ist eine bekennende Plaudertasche. Vielleicht, weil sie zügig ihre Wohnung entrümpeln wollen. Oder aber auch, weil sie aus der Lesung gelernt haben und bloß nichts mitnehmen wollen, was ihr Leben womöglich beschweren könnte. Wobei – Deo-Creme und Haarseife kann man natürlich auch verbrauchen. Wie den Kuchen, den die Autorin gratis für alle mitgebracht hat.

„Auch ne gute Möglichkeit, Sachen loszuwerden – man macht einfach ne Verlosung“, sagt eine Zuhörerin. Anne Weiss preist die Produkte – obschon sie zuvor die allgegenwärtige Werbung samt den perfiden Sonderangeboten verteufelt hat – mit allen Tricks gewiefter Autoverkäufer an: Die Gimmicks sind gratis, ihr Mitbewohner wollte das eigentlich selber auch haben und sie selbst benutzt es auch gern. Nun gut. Lieb gemeint – und vielleicht ein winziges bisschen Ironie im Stil der Anne Schwarz alias Weiss.

Von Regine Buddeke