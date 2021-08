Wieder ein Radfahrer in Alt Ruppin verletzt

Alt Ruppin

Wieder ein Fahrradunfall am Neumühler Weg: Am Mittwochmorgen war es ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer, der aus dem Neumühler Weg kam und auf der Kreuzung zur Bundesstraße 167 einem 22 Jahre alten Fahrradfahrer auf dem Radweg an der Alt Ruppiner Allee die Vorfahrt nahm.

Vorfahrtsberechtigterr Radfahrer im Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß gegen 5.55 Uhr wurde der 22-Jährige verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Sachschaden: etwa 200 Euro. Weil der vorfahrtsberechtigte Fahrradweg auf der „falschen“ Seite verläuft, kommt es an der Kreuzung regelmäßig zu schweren Unfällen.

Von MAZ-online