Wieder mehr Babys in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin

Neuruppin

Mit einem Neujahrsbaby am 1. Januar hat es in diesem Jahr in den Ruppiner Kliniken zwar nicht geklappt, dennoch dürften die Mitarbeiter in der Neuruppiner Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe zufrieden sein.

Denn ungeachtet der Corona-Pandemie ist die Zahl der Geburten in den Ruppiner Kliniken im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 688 Mädchen und Jungen erblickten von Januar bis Ende Dezember 2021 im Neuruppiner Krankenhaus das Licht der Welt – das sind 43 mehr als ein Jahr zuvor.

Neuruppiner Chefarzt: Werdende Eltern haben noch weitere Wege

Laut Bernd Christensen, Chefarzt der Neuruppiner Geburtsklinik, gibt es dafür eine einfache Erklärung. „Der Kreißsaal in Rathenow wurde dicht gemacht, weshalb werdende Eltern noch weitere Wege haben“, so Christensen.

Chefarzt Dr. Bernd Christensen. Quelle: Peter Geisler

Die Ruppiner Kliniken profitieren davon. Auffällig ist, dass im vergangenen Jahr im Neuruppiner Krankenhaus deutlich mehr Jungen (377) als Mädchen (311) geboren wurden. 2020 war das Geschlechterverhältnis noch fast ausgeglichen, wobei es etwas mehr Mädchen (324) als Jungen (321) gab.

Ein Junge brachte in Neuruppin nach der Geburt 5220 Gramm auf die Waage

Der schwerste Wonneproppen in Neuruppin brachte nach seiner Geburt 2021 genau 5220 Gramm auf die Waage. Den Längenrekord bei den Neugeborenen in den Ruppiner Kliniken teilen sich ein Mädchen und ein Junge – beide waren jeweils 58 Zentimeter groß.

Die Zahl der Zwillingsgeburten ist etwas zurückgegangen. 2020 gab es im Neuruppiner Krankenhaus achtmal das doppelte Glück, im vergangenen Jahr waren es fünf Zwillingsgeburten, teilte Kliniksprecherin Verena Clasen mit.

Henry kam als Sonntagskind in Neuruppin zur Welt

Demnach hat das Neuruppiner Krankenhaus am Sonntag, 2. Januar, um 21.45 Uhr das erste Baby des neuen Jahres bei sich begrüßen können. Henry ist 50 Zentimeter groß und brachte nach seiner Geburt 2760 Gramm auf die Waage. Der junge Mann ist im Landkreis Oberhavel zu Hause.

Der Name Henry gehört auch zu den beliebtesten Vornamen bei den Neugeborenen im vergangenen Jahr in Neuruppin. Lediglich die Namen Oskar und Emil wurden noch häufiger vergeben.

Bei den Mädchen machte Emilia das Rennen um den beliebtesten Vornamen, gefolgt von Lotta und Charlotte.

Am Montag folgten drei weitere Geburten in Neuruppin

Nach dem Ruhetag am 1. Januar ist inzwischen wieder das normale Leben auf den Neuruppiner Entbindungsstationen eingekehrt – denn nach dem Sonntagskind Henry wurden am Montag in den Ruppiner Kliniken gleich drei weitere Babys geboren.

Den geburtenstärksten Jahrgang seit 1990 hat es bisher 2016 in Neuruppin gegeben. In jenem Jahr wurden 830 Mädchen und Jungen in den Ruppiner Kliniken entbunden, 2017 waren es mit 804 Geburten lediglich etwas weniger. Danach folgte ein auf und ab. 2018 gab es 688 Geburten, ein Jahr später waren es 738 Entbindungen und im ersten Corona-Jahr 645 neue Erdenbürger, die im Neuruppiner Krankenhaus das Licht der Welt erblickten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es weiterhin eine Reihe von Einschränkungen. So können werdende Väter zwar auf Wunsch bei der Geburt dabei sein, doch ansonsten gilt das strenge Besuchsverbot in den Ruppiner Kliniken zumeist auch für das S-Haus, in dem sich das Mutter-Kind-Zentrum mit den drei Kreißsälen befindet. Dort arbeiten 15 Hebammen, 18 Schwestern und Pfleger sowie elf Ärzte.

Von Andreas Vogel