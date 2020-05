Es geht wieder los in den Neuruppiner Fitnessstudios

Neuruppin

Um 6 Uhr morgens ging es los. Da schlossen Alexander Redepenning und sein Team die Türen des Clever Fit auf – und begrüßten zum ersten Mal seit rund zehn Wochen ihre Mitglieder.

„Wir sind total froh, es ist eine Riesenerleichterung für uns“, sagt Alexander Redepenning, der das Neuruppiner Fitnessstudio seit exakt fünf Jahren betreibt. Denn an diesem Tag gibt es gleich doppelten Grund zur Freude: Das Studio in der Bilderbogenpassage beendet heute nicht nur seine coronabedingte Zwangspause – sondern feiert gleichzeitig sein fünfjähriges Bestehen.

Neuruppiner Fitnessstudio feiert Jubiläum

„Auf den Tag genau – das ist schon verrückt“, sagt Redepenning, der das Fitnessstudio am 28. Mai 2015 eröffnete. Jetzt steht er inmitten der hellen Räume und begrüßt die wiederkehrenden Mitglieder.

Alexander Redepenning betreibt das Clever Fit seit 2015. Quelle: Henry Mundt

„Wir haben dafür gekämpft, wieder aufzumachen“, so der 37-Jährige. Immerhin waren die vergangenen Wochen nicht leicht: Wie in den anderen Fitnessstudios herrschte im Clever Fit große Unsicherheit, wann und wie es weitergehen würde. Zweimal fuhr er nach Potsdam, um an einer Demo vor dem Landtag teilzunehmen.

Studios durften am 28. Mai wieder öffnen

Diese Woche hätte noch eine Protestaktion stattfinden sollen, doch dann gab die Landesregierung grünes Licht: Die Fitnessstudios sollten ab 28. Mai wieder öffnen dürfen. „Gestern ist bei uns das Telefon fast explodiert“, sagt Alexander Redepenning.

Viele Fitness-Fans hätten sich erkundigt, ob sie wieder kommen dürfen und was zu beachten sei. Auch während der Pause standen die zehn Clever Fit-Mitarbeiter in Kontakt mit den Trainierenden. „Wir haben viel Zuspruch und Solidarität bekommen“, so Redepenning.

Obwohl das Clever Fit während der Coronapause seine Beiträge aussetzte, hätten viele Mitglieder aus Solidarität weitergezahlt. „Wir haben es für sie, aber auch mit unseren Mitgliedern hierher geschafft“, erklärt der Inhaber.

Mitglieder freuen sich über den Neustart

Während er spricht, füllt sich das Studio nach und nach. „Ich freue mich total, wie ein kleines Kind“, sagt Andreas Riebe, der nun zum ersten Mal wieder trainieren geht. „Ich habe es so vermisst“, ruft eine junge Frau, die kurze Zeit später das Studio betritt.

Das Clever Fit in Neuruppin hat am 28. Mai wieder seine Pforten geöffnet. Andreas Gutsche gehört zu den ersten, die wieder trainieren. Quelle: Henry Mundt

„So viele glückliche Menschen, da kriegt man Gänsehaut“, sagt Jacqueline Redepenning. Die Ehefrau des Inhabers ist neben ihrer Vollzeittätigkeit in Rheinsberg für die Buchhaltung des Fitnessstudios zuständig – auch ihr haben die vergangenen Wochen zugesetzt.

„Da ist vieles schlecht gelaufen“, sagt sie mit Blick auf die uneinheitlichen Regelungen der letzten Zeit. Die Pause hat das Team des Clever Fit jedoch gut genutzt. Neue Wände, neue Spiegelfronten und eine neue Lounge: „Wir haben komplett saniert und renoviert“, erklärt Alexander Redepenning.

Mehr Bewusstsein für Gesundheitsaspekte

Wenig später kommt ein Mann mit Mundschutz hinein. Er informiert sich, was es zu beachten gilt. „Heute leisten wir viel Aufklärungsarbeit“, sagt Alexander Redepenning. Zwar brauchen die Trainierenden keinen Mundschutz – die Anzahl der Fitness-Fans ist jetzt allerdings auf 50 begrenzt.

„Man kann auf unserer Homepage sehen, wie die Auslastung ist“, so der Inhaber. „Wir dachten, am ersten Tag werden es entweder ganz wenige oder wir werden überrannt – jetzt haben wir das Mittelmaß“, bilanziert Jacqueline Redepenning die ersten Stunden.

Die beiden vermuten, dass künftig dem Sport- und Gesundheitsbereich noch mehr Beachtung zuteil wird. Alexander Redepenning: „Ich glaube, es gibt jetzt ein höheres Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, das Immunsystem zu stärken.“

Von Johanna Apel