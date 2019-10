Wilke-Wurst: 31 Betriebe überprüft

Neuruppin

Die Zahl der Betriebe, die mit Produkten des hessischen Wurstwarenherstellers Wilke beliefert wurden, ist in Ostprignitz-Ruppin nicht weiter gewachsen. Inzwischen seien nahezu alle der bekannten 31 Betriebe überprüft worden, sagte die Leiterin der Lebensmittelkontrolle Simone Kuhlmey.

Lediglich in einem Fall hätten die Kontrolleure noch kein Gespräch führen können – mit einer Privatperson, die offenbar über einen Großhändler wie Metro oder Selgros Wilke-Waren gekauft hatte. Ansonsten seien die Folgen aus dem Skandals um mit Listerien verseuchter Wurst jedoch untersucht. „Für uns ist die Sache abgearbeitet“, sagt Kuhlmey.

Am vergangenen Donnerstag waren dem Landkreis 31 Betriebe bekannt gewesen, die mit Produkten des Wurstwarenherstellers beliefert worden sein sollten – darunter Pizzerien, Gaststätten und Imbisse. Die Kontrolleure besuchten jeden Betrieb und prüften vor Ort, ob Wilke-Waren ausgeliefert und noch im Angebot waren. Die allermeisten Betriebe boten bereits keine Wilke-Produkte mehr an. Nur in einem Betrieb mussten die Kontrolleure einen Artikel aus dem Verkehr ziehen. Eine Salami.

Aufwändige Detektivarbeit

Für die Suche nach der Wilke-Wurst leisteten die Lebensmittelkontrolleure aufwändige Detektivarbeit. Denn die Lieferlisten veränderten sich mehrfach. Mitunter bekamen die Mitarbeiter auch bloße Kundenlisten, aus denen zunächst nicht ersichtlich war, ob Wilke-Wurst verkauft worden war.

Am Freitag mussten die Lebensmittelkontrolleure zudem auf eine Schnellwarnung zu mit Keimen belasteter Milch reagieren. Zwei Unternehmen hatten frische, fettarme Milche zurückgerufen, die an nahezu alle großen Supermärkte geliefert worden war – Aldi, Lidl, Kaufland, Netto, Rewe und Edeka. Alle Supermärkte hätten die angezeigte Milch schnell aus den Kühltheken genommen, sagte Amtsleiterin Simone Heiland. „Als wir tätig wurden, war im Handel nichts mehr da.“

Sieben Kontrolleure

Beim Landkreis sind sieben Lebensmittelkontrolleure beschäftigt. „Wir arbeiten derzeit mit einem ganz guten Stamm an Lebensmittelskontrolleuren“, sagte Heiland. Prinzipiell sei es jedoch schwierig, Personal für die Überwachung der etwa 2500 Betriebe im Landkreis zu finden.

Seit 2014 sucht der Kreis durchgängig nach Kontrolleuren. Trotz derzeit vergleichsweise guter Besetzung würde sich Heiland einen weiteren Kontrolleur wünschen. Damit die Zahl der durch einen Mitarbeiter zu beaufsichtigenden Betriebe dem Landesdurchschnitt entspricht, „bräuchten wir eigentlich insgesamt mindestens acht Kontrolleure“.

Von Frauke Herweg