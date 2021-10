Windkraftskeptiker in OPR warten auf einen Termin vom Land

Protzen

Es ist weiterhin unklar, ob und wann es einen Erörterungstermin für die geplante Windfarm zwischen Manker, Protzen und Stöffin mit 16, jeweils 250 Meter hohen Windrädern geben wird. Ein konkretes Zeitfenster für den weiteren Bearbeitungsablauf könne derzeit nicht bekanntgegeben werden, hieß es am Dienstag vom Landesumweltamt auf eine MAZ-Anfrage.

Eigentlich hatte die Behörde für das Projekt zwei Erörterungstermine im Neuruppiner Kulturhaus vorgesehen – am 8. September sollte es um die Einwendungen zu 14 der umstrittenen Anlagen in dem Gebiet gehen, dass die Gemarkungen der Gemeinde Fehrbellin (Protzen), das Amt Temnitz (Manker) und die Stadt Neuruppin (Stöffin) berührt, am 3. November um die Hinweise zu den anderen zwei geplanten Anlagen. Beide Termine hat das Landesamt mit dem Verweis auf eine mögliche Infektionsgefahr aber abgesagt.

Bürgerinitiative hat sich auf einen Brief an den Landrat geeinigt

Indes suchen die Bürgerinitiativen „Gegenwind“ in Manker, Protzen und Stöffin, die den Bau der Windriesen verhindern wollen, nach Möglichkeiten einer Zusammenarbeit – auch weil es wohl keinen Rechtsanspruch auf einen Erörterungstermin für derartige Projekt gibt, sagte am Montag Felix Goetz, der Sprecher der Gegenwind-Initiative in Protzen.

Zudem wurde sich bei dem Treffen am Montagabend im Gutshaus von Protzen auf ein Schreiben an Ralf Reinhardt geeinigt. Der SPD-Politiker ist nicht allein Landrat von Ostprignitz-Ruppin, sondern derzeit auch Vorsitzender der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel.

Initiative schlägt als Alternative ein spezielles Dächerprogramm vor

Dieses Gremium schlägt sogenannte Eignungsgebiete vor, in denen Windkraftanlagen errichtet werden können. Dazu gehört das Areal zwischen Manker, Protzen und Stöffin. Die Regionalplanung solle im Interesse der Einwohner und des Tourismus’ keine weiteren Windkraftgebiete ausweisen, heißt es in dem Schreiben, das Ende des Monats verschickt werden soll.

„Wir sind nicht generell gegen erneuerbare Energien“, betonte Felix Goetz – und verwies auf die Idee für ein „Fehrbelliner Dächerprogramm“. Das sieht detaillierte Beratungen für alle vor, die sich die Installation einer Solaranlage auf dem Dach ihres Hauses vorstellen können.

Zudem sollen Interessenten gleich eine Übersicht zu Firmen aus der Region erhalten, die die Anlage installieren können. Goetz hofft, dass sich mit solchen Ideen das Image der Bürgerinitiativen wandelt – und sie nicht allein als Windkraftskeptiker wahrgenommen werden.

Von Andreas Vogel