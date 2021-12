Zur Freude vieler Kinder hat es am Donnerstagmorgen begonnen, zu schneien. Für Auto- und Radfahrer sowie für Fußgänger war das eine Herausforderung. Die Neuruppiner Polizei registrierte aber nur wenige witterungsbedingte Unfälle. Ein Auto landete jedoch bei Molchow im Graben.

Wintereinbruch in Neuruppin: Autofahrer landet im Graben

