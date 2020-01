Schneeballschlacht mit Kunstschnee in Neuruppin

Neuruppin

Eine super Stimmung, hunderte fröhliche Kinder mit ihren Eltern, jede Menge Schnee und eine tolle Rodelbahn. Ein kleines Wintersportparadies inmitten von tristem Grau und leichtem Nieselregen. Wer am Samstag in Neuruppin die Umgehungsstraße befuhr, sah schon von weitem die ellenlange Autoschlange auf dem Weg zum alten Flugplatz, wo heute im Veranstaltungshangar 312 ab und an das zivile Leben tobt.

Endlich mal wieder so richtig im Schnee toben! Das Winterfest in Neuruppin war dank Kunstschnee und Rodelbahn ein riesiges Happening. Ganze Familien rückten zur Schneeballschlacht an.

Veranstalter Christian Juhre hatte für Samstag und Sonntag zum ersten Neuruppiner Winterfest eingeladen. Und damit es ein echtes Winterfest ist, gab es jede Menge Schnee aus der Schneekanone und eine Rodelbahn.

Veranstalter Christian Juhre : Viele positive Rückmeldungen

„Ich hatte so viele positive Rückmeldungen nach dem vergangenen Weihnachtsmarkt, und ich habe ja auch noch die Kunsteisbahn, die ich aufgrund ihrer Größe in der Stadt kaum aufbauen kann“, erklärte Juhre, wie er auf das Rodelfest auf dem Flugplatz kam.

Außerdem, so der Veranstalter, habe es ja in Neuruppin in den vergangenen Jahren kaum noch richtig geschneit. Was lag also näher, als den Schnee eben nach Neuruppin zu holen?

Ganze Familien rückten zur Schneeballschlacht an. Quelle: Peter Lenz

Fündig wurde Juhre bei der Firma Snow-Promotion in Mühlheim an der Ruhr. Die Spezialfirma kann Kunstschnee produzieren, der bis 35 Grad Umgebungstemperatur nicht schmilzt. „Das ist natürlich alles CO2-neutral“, versichert Christian Juhre. Selbst der Strom zur Herstellung der 130 Tonnen Kunstschnee für das Neuruppiner Schneegestöber sei als Ökostrom von den Neuruppiner Stadtwerken gekommen.

Den Kindern jedenfalls gefiel es und auch bei den Erwachsenen kam sicher die eine oder andere Erinnerung an frühere Winter wieder hoch.

Als der Ruppiner See noch zugefroren war

Franziska Tschernischew konnte sich jedenfalls noch gut an das Jahr 1997 erinnern, als der ganze See zugefroren war und man dort auch noch Schlittschuhlaufen konnte. „Ich weiß es noch wie heute: Ich hatte in diesem Jahr zu Weihnachten einen Schlitten geschenkt bekommen, auf dem bin ich mit den anderen Kindern auf unserem Grundstück in Wuthenow, die Böschung bis zum See immer heruntergefahren“, erzählt sie.

Fransziska Tschernischew ist mit drei weiteren Erwachsenen und drei Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren angerückt, „um mit den Kindern auch mal einen Schneemann zu bauen oder eine richtige Schneeballschlacht zu machen“

Die letzte Schneeballschlacht war ewig lange her

Sichtlich Spaß beim Rodeln und im Schnee hatte auch der sieben Jahre alte Paul Braun und sein gleichaltriger Freund Anton Gerike. Beide konnten sich nur noch schwach an des letzte Mal Rodeln erinnern, „das muss vor 3 bis 4 Jahren gewesen sein“ sagt Paul und auch bei Anton dürfte es ebenso gewesen sein.

Beide fanden es richtig toll, auf dem Kunststoffbrett den Berg hinunter zu schlittern. „Ich will heute einen Schneemann bauen, rodeln und eine richtige Schneeballschlacht machen. Ich finde das alles gut hier!“ freut sich Anton.

Für weiteres Vergnügen sorgten am Hangar 312 eine Schiffsschaukel, ein Kinderkarussell, ein Flohmarkt, ein Lagerfeuer und am Abend stilecht die Apres-Ski-Party.

Das Winterfest am Hugo-Eckener-Weg in Neuruppin (Alter Flugplatz) geht heute noch bis 19 Uhr.

Von Peter Lenz