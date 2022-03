Wittstock

In Wittstock könnte eine Fabrik zur Verarbeitung von Nutzhanf entstehen. Das erwägt die Gesellschaft Nettle Fibre Company (NFC) aus dem niedersächsischen Dahlenburg.

Ob es dazu kommt, hängt aber von mehreren Faktoren ab. „Die Förderungsquote soll hier in Brandenburg sehr hoch sein“, sagt NFC-Präsident Heiko Beckhaus. Außerdem ist der Zeitrahmen für ihn sehr wichtig. „Wenn das hier zwei, drei Jahre dauert, dann gehen wir woanders hin“, erklärt er mit Blick auf behördliche Vorgänge.

Ob eine neue Nutzhanf-Fabrik in Wittstock entsteht, hängt auch vom Tempo der Behörden ab

Darüber hinaus müsse das Umfeld stimmen. Es brauche Landwirte, die geeignete Nutzhanf-Sorten anbauen sowie genügend Mitarbeiter für die Fabrik.

Im Mecklenburgischen Groß Helle bei Waren gibt es bereits eine Entwicklungs- und Kleinproduktion von NFC. „Aber wir haben Schwierigkeiten ein Dreischichtsystem aufzubauen, weil uns die Mitarbeiter fehlen“, sagt Beckhaus. An der Nachfrage mangele es nicht: „Die Leute reißen uns das Material aus der Hand.“

Textilien, Baustoffe, Öle – aus Nutzhanf lassen sich viele Dinge herstellen, deren Eigenschaften die der etablierten Produkte auf diesen Gebieten übertreffen – mit dem weiteren Vorteil, dass sie vor Ort verfügbar sind und somit nicht über weite Strecken und somit hohem CO2-Ausstoß importiert werden müssen.

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (l.) bei einem Besuch bei Landwirt Wilhelm Schäkel. Der Minister ließ sich im November 2021 ein Feld mit Nutzhanf der Bioranch in Zempow zeigen. Quelle: Björn Wagener/Archiv

Doch noch steckt Nutzhanf buchstäblich in den Kinderschuhen. Er wird meist nur in Manufakturen verarbeitet. Die große industrielle Fertigung fehlt noch.

Diskussionen zu Nutzhanf laufen in Ostprignitz-Ruppin gerade an

Deshalb gab es in Wittstock kürzlich ein Verarbeiter-Treffen. Eine Reihe von Branchenvertretern diskutierten auf Einladung des Landschaftspflegeverbandes Prignitz-Ruppiner Land darüber, wie Nutzhanf aus der Nische geholt werden kann.

„Wir wollen regionale Wertschöpfung mit internationalen Märkten verknüpfen, damit lokal viel Wertschöpfung entstehen kann“, sagt Marijin Roersch van der Hoogte von der Vermarktungsplattform Hemp-Impact, die sich dem Thema Nutzhanf widmet.

Man benötige für große Abnehmer die Möglichkeit, dezentral einkaufen zu können, damit Liefersicherheit besteht. „Wir wollen Hanf in die Industrie hineinbekommen. Er soll ein Industrierohstoff werden“, sagt van der Hoogte.

Was das zum Beispiel für die Baubranche bedeuten bedeuten könnte, beschreibt „Hanfwerker“ Michael Bieder aus der Lüneburger Heide, der im Bereich Hanfconsulting und Vertrieb tätig ist. Er weist bei der Zusammenkunft in Wittstock auf eine Art Spanplatte hin, die aber keine ist – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. „Diese Platte ist nicht brennbar, besteht aus nachwachsendem Rohstoff und enthält Kalk und natürliche Mineralien, die vollständig wiederverwertet werden können“, sagt er.

„Hanfwerker“ Michael Bieder mit einem Ziegel aus Nutzhanf bei einer Zusammenkunft von Vertretern aus der Nutzhanf-Branche im Rathaus in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Recycling sei ein wichtiger Baustein. Der Kalkanteil sorge zudem für ein angenehmes Wohnklima, denn die Luft werde automatisch gereinigt. „Das wäre für die Bauindustrie revolutionär, aber wir müssen in einen Bereich kommen, wo wir größer produzieren können“, beschreibt er die Herausforderung.

Nutzhanf könnte Bauhandwerk revolutionieren – sagen die Hersteller

Michael Bieder ist überzeugt, dass das gelingen kann, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten. „Die Hanfindustrie hat sich gefunden. In den vergangenen Jahren hat sich viel Know-how angesammelt. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Wissen zu bündeln und Leuchtturmprojekte zu platzieren“, sagt er.

Das Ziel sei, zunächst eine Modellfabrik zu schaffen, in der die Nutzhanfpflanze als Ganzes und zu unterschiedlichen Produkten verarbeitet werden kann – zum Beispiel auch zu atmungsaktiven Kalksteinen aus Hanf.

„Wenn wir damit in den industriellen Bereich kommen, könnte man einen Hanfkalkstein zu gleichen Konditionen herstellen wie heute einen Yton-Stein“, sagt Bieder und nimmt einen Muster-Stein in die Hand. „Die Produkte sind entwickelt. Die Industrie ist bereit. Aber es braucht geeignete politische Rahmenbedingungen und Kapital.“ Für Bieder wäre der nächste Schritt, eine Verarbeitungsfabrik zu bauen, der weitere folgen könnten.

Vertreter der Nutzhanf-Branche kamen kürzlich im Rathaus Wittstock zusammen. Quelle: Björn Wagener

Die Nettle Fibre Company wäre dazu nach eigenem Bekunden bereit – unter Umständen in Wittstock. Heiko Beckhaus zieht aber auch Rheinsberg und Neuruppin als mögliche Standorte für eine Fabrik in Erwägung.

Landschaftspflegeverband sieht das Thema Nutzhanf immer noch als aktuell

„Wir schauen, was hier möglich ist und vergleichen das mit den Bedingungen bei uns in Nordrhein-Westfalen“, sagt er. Es brauche Partner, die die Dinge hier in der Region koordinieren.

Immerhin wird in Wittstock schon seit Jahren daran gearbeitet, ein Hanfkompetenzzentrum zu etablieren. Diese Pläne seien nach wie vor aktuell, bestätigt Andreas Bergmann, Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Prignitz-Ruppiner Land.

Außerdem sei von der Landesregierung der Aufbau eines „Kompetenznetzwerkes Nutzhanf“ in der Region Wittstock ein Jahr lang gefördert worden. Das Verarbeiter-Treffen war ein Abschluss dieser Förderperiode.

