Neuruppin/Wittstock

Die Interkulturelle Woche geht in Ostprignitz-Ruppin in diesem Jahr vom 11. September bis 3. Oktober über die Bühne. Das bundesweite Motto lautet #offengeht.

Die Eröffnung der Interkulturellen Woche im Landkreis wird am 11. September beim „Fest der Vielfalt“ in Wittstock erfolgen. Als Schirmherr bekräftigt Landrat Ralf Reinhardt die Zielsetzung, eine friedliche, offene und solidarische Gesellschaft in Ostprignitz-Ruppin zu fördern: „Unser Landkreis steht für Vielfalt und ist seit dem vergangenen Jahr auch Teil des Bündnisses Sicherer Hafen. Beides steht für das erklärte Ziel, das zivilgesellschaftliche Zusammenleben zu fördern und die Willkommenskultur im Landkreis mit Leben zu füllen.“

Viele Menschen engagieren sich

Geplant sind wieder Lesungen, Sportveranstaltungen, Gottesdienste, Diskussionsabende, Ausstellungen oder kulturelle Beiträge. Auch wenn sich die Pandemie-Lage im September und die dann geltenden Regeln noch nicht genau abschätzen lassen, werden sich erneut Kirchengemeinden, Kommunen, Verbände, Organisationen, Initiativen, Schulen, Bildungsstätten, Ehrenamtliche und andere engagierte Bürgerinnen und Bürger an der Interkulturellen Woche beteiligen.

Noch sind Anmeldungen möglich

Die Vorbereitungen eines bunten Programms aus politischen, kulturellen und ökumenischen Angeboten rund um die Themen Migration, Asyl und Integration haben bereits begonnen. Gerne können sich weitere Engagierte aus allen Teilen der Gesellschaft am Gesamtprogramm mit ihren Ideen und Konzepten beteiligen. Anmeldungen von Beiträgen zur Interkulturellen Woche in Ostprignitz-Ruppin können noch bis zum 30. Juli eingereicht werden.

Kontakt für die organisatorische Abstimmung und das Gesamtprogramm: Marlies Grunst, Integrationsbeauftragte (03391/6 88 70 20), und Kerstin Brendler, Referentin für Flüchtlingsintegration (03391/6 88 22 29), Mail: interkulturelle-woche@opr.de

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.interkulturellewoche.de

