Wittstock

Wenn Jürgen Mendel aus Wittstock in seinem Auto aufs Gaspedal drückt, dann tut er das mit reinstem Gewissen. Denn die Umwelt spürt davon nichts. Aus dem Auspuff kommt nur Luft und reines Wasser. Der Senior besitzt das einzige wasserstoffbetriebene Auto im Landkreis Ostprignitz-Ruppin – einen Hyundai Nexo.

Als er den außergewöhnlichen Wagen im August 2019 vom Autohaus Kipcke im Sonnenweg 9 in Wittstock abholte, war sogar Bürgermeister Jörg Gehrmann dabei. Seither hat der Nexo rund 33 000 Kilometer zurückgelegt – Zeit für ein Fazit. Wie kommt man im Alltag mit einem Auto klar, in dem man die meisten Tankstellen links liegen lassen muss?

Nächste Wasserstofftankstelle in Neuruppin

2019 befanden sich die nächsten Wasserstofftankstellen in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern), Berlin oder Hamburg. Inzwischen ist eine weitere in Neuruppin hinzugekommen. „Das ist meine Privattankstelle“, schmunzelt Mendel mit Blick auf die Tatsache, dass sie niemand außer ihm im Landkreis nutzt. Prenzlau (Uckermark) soll demnächst ebenfalls nachziehen.

„Man muss Fahrten mit so einem Auto etwas planen und sich daran gewöhnen, unterwegs bei jeder sich bietenden Möglichkeit zu tanken, egal, wie voll oder leer der Tank ist“, sagt Jürgen Mendel. Aber auch das Auto selbst hilft dem Fahrer, die Reichweite einzuschätzen. Es zeigt die jeweils nächste verfügbare Tankstelle samt Kilometerangabe ebenso an wie die aktuelle Reichweite.

Jürgen Mendel 2019 bei der Abholung des Autos im Autohaus Kipcke im Sonnenweg 9 in Wittstock . Quelle: Björn Wagener

Das Tanken selbst läuft auch etwas anders ab als an einer herkömmlichen Zapfsäule, dauert aber in etwa ebenso lange. „Man ist auf niemanden angewiesen, sondern bedient seine Tanksäule für sich allein. Es gibt eine Chipkarte und eine Pin. Wenn man die Karte in den Schlitz geschoben hat, programmiert man, mit welchem Druck der Wasserstoff eingeschossen werden soll. Dann baut sich die Säule auf. Der Prozess läuft bei bis zu Minus 40 Grad Celsius und 700 Bar Druck ab“, beschreibt Hans-Jürgen Franke das Prozedere.

Zwei Fahrer für ein Wasserstoffauto

Der gute Bekannte von Jürgen Mendel nutzt das Auto ebenfalls. „Da ein so hoher Druck im Spiel ist, hatte ich beim Tanken anfangs schon ein bisschen Bammel“, erinnert sich Jürgen Mendel. Aber mittlerweile sei das alles Routine.

Wasserstoff wird in Kilogramm abgerechnet. Der Preis ist europaweit gleich und liegt aktuell bei nicht ganz zehn Euro pro Kilogramm. Gut fünf Kilogramm passen in den Tank, mit einem Kilo kommt man rund 100 Kilometer weit. Die Gesamtkosten fürs Tanken werden monatlich abgerechnet. Barzahlung ist nicht möglich.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben an Tankstellen schon einiges erlebt“, erzählt Hans-Jürgen Franke. Über eine App wird mitgeteilt, wenn etwa eine Tankstelle wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist.

Jürgen Mendel sei es aber schon passiert, dass er an einer Tankstelle ankam, die geschlossen war, obwohl die App das noch nicht kommuniziert hatte. „Dann gibt es eine immer erreichbare Notfallnummer, die an der Säule und auf der Karte steht. Wenn man da anruft, kann die Zentrale die Säule trotzdem freischalten, wenn das in der Situation machbar ist“, erzählt er.

Jede Fahrt braucht eine genaue Planung

Bei dem dünnen Tankstellennetz sollen Fahrer von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen möglichst nicht im Regen stehen gelassen werden.

Das futuristische Cockpit mit der breiten Mittelkonsole. Quelle: Björn Wagener

„Das Fahren fühlt sich eher wie Fliegen an“, erzählt Jürgen Mendel. Das Auto ziehe sehr schnell an. Man sei im Stadtverkehr „immer vorn dabei“. Auch lasse es sich „relativ ermüdungsfrei“ fahren. Das habe sich bei einer Reise nach Brüssel gezeigt – 850 Kilometer ohne Probleme.

Aber Tankstellen sind im Ausland noch rarer als in Deutschland. Während es hierzulande immerhin rund 100 davon gibt, gibt es sie in den Nachbarländern meist nur vereinzelt, in Polen gar nicht.

Hohe Kosten bei der Anschaffung

Ist es jetzt schon sinnvoll auf ein solches Auto umzusteigen? Jürgen Mendel meint ja, aber mit

Das Gesicht des Hyundai Nexo. Quelle: Björn Wagener

Einschränkungen. Neben dem dünnen Tankstellennetz würden derzeit auch nur verhältnismäßig wenige solcher Autos gebaut.

Der Preis spiele auch eine Rolle – es sind mehr als 70 000 Euro. Damit ist für ihn klar, dass das kein Auto für die Masse sein kann. Für Diplom-Chemiker Jürgen Mendel ist Wasserstoff aber der Antrieb der Zukunft.

Und der funktioniert so: In einer Brennstoffzelle reagiert gasförmiger Wasserstoff in einem chemischen Prozess mit Sauerstoff. Dabei wird die im Wasserstoff gespeicherte Energie als Strom freigegeben.

Ein Brennstoffzellen-Antrieb ist also ein Elektroantrieb, der seine elektrische Energie selbst herstellt. Umgekehrt kann mit einer Elektrolyse aus elektrischer Energie auch Wasserstoff gewonnen werden, der sich in Tanks speichern lässt.

Das birgt vielfältige Möglichkeiten – Stichworte Solarstrom oder Windenergie. „Man könnte sich vorstellen, mit der eigenen Solaranlage auf dem Dach Wasserstoff zu erzeugen und ihn zu tanken“, so Jürgen Mendel.

Ganz nebenbei fährt der Nexo bei Bedarf selbstständig aus einer Parklücke und erlaubt dem Fahrer im Cockpit einen Einblick in den sonst toten Winkel des Fahrzeugs. Alles in allem ist Jürgen Mendel auch nach mehr als zwei Jahren froh, das Auto gekauft zu haben. „Ich habe es nicht bereut.“

Von Björn Wagener