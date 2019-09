Wittstocker Handy-App jetzt auch für Neuruppin

Neuruppin

Mit einer neuen App fürs Smartphone will Unternehmer Maik Koch jetzt auch Handynutzern in Neuruppin das Surfen im Internet unterwegs erleichtern. Seine Ygo-App war vor einigen Monaten zunächst in Wittstock an den Start gegangen.

Am Dienstag soll das Stadtzentrum von Neuruppin folgen. Rechtzeitig vor dem Herbst-Shopping der Innenstadthändler am Mittwoch soll die App in Betrieb gehen.

Das kleine Programm soll dafür sorgen, dass Handynutzer unterwegs automatisch mit einem Wlan-Hotspot in ihrer Nähe verbunden werden. Das funktioniert für die Nutzer kostenlos und ohne Eingreifen. Einmal installiert sorgt die App dafür, dass sich das Smartphone ganz ohne manuelle Anmeldung einwählt.

Werbung und Wirtschaftsförderung

Finanziert wird das Ganze durch Werbung. Wer die Ygo-App installiert, bekommt von Geschäften aus der Region Tipps und Rabattangebote aufs Telefon geschickt. Maik Koch versteht das ausdrücklich als Förderung der heimischen Wirtschaft.

Die App gibt es bisher nur für Android-Telefone und sie funktioniert ausschließlich mit den Wlan-Hotspots der Entwicklerfirma. In Wittstock gibt es davon derzeit fünf, in Neuruppin zwei am Oberstufenzentrum und im Technologie- und Gründerzentrum nebenan.

Am Dienstag geht ein dritter im Herr-Fontane-Geschäft von Kristina Hannaleck am Neuruppiner Schulplatz in Betrieb – der erste in der Innenstadt.

Zum Herbst-Shopping sind am Mittwoch, 2. Oktober, viele Geschäfte in der Neuruppiner Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Rundherum gibt es ab 14 Uhr ein buntes Fontane-Herbst-Programm.

Von Reyk Grunow