Neuruppin/Perleberg

Karnevalsfans müssen nicht nach Köln reisen, um die fünfte Jahreszeit zu genießen. Auch im Ruppiner Land und der Prignitz wird Karneval gefeiert. Wir geben den Überblick über die Veranstaltungen in der Region.

Karnevalsgesellschaft Berge

In Berge werden ab dem 11.11. wieder überdimensionale Narrenkappen am Ortseingang anzeigen, dass es hier wieder heißt: „Berge macht Rabatz“.

Termine für Sitzungen sind laut KGB-Präsident Jürgen Neher auch schon vereinbart: Am 5., 18. und 26. Februar 2022 sind Abendveranstaltungen geplant, am 12. Februar der Rentnerkarneval und am 20. Februar eine Kinderveranstaltung. Aufgrund der Situation arbeitet die KGB zunächst nur mit Reservierungen, aber noch mit Kartenvorverkauf.

Der KGB im Internet: www.karneval-berge.de

Funkenmariechen in Bestform beim Karneval in Berge. Quelle: Stephanie Fedders

Karneval Club Karstädt (KCK)

Sie ist Tradition, die feierliche Schlüsselübergabe an der Gemeindeverwaltung in Karstädt, zu der der KCK Karstädt auch diesmal wieder für den 11.11. um 11.11 Uhr einlädt. Ansonsten plant der KCK sieben Veranstaltungen. Die erste ist der Rentnerkarneval am 29. Januar um 17 Uhr. Am 5., 12., 19. und 26. Februar gibt es jeweils um 19.30 Uhr eine Abendveranstaltung, am 20. Februar wird um 15 Uhr der Kinderkarneval gefeiert und zum guten Schluss am 28. Februar ab 19.30 Uhr der Rosenmontag.

Der KCK im Internet: www.kck-karstaedt.de

Karnevalsverein Laaslich

„Laaslich macht Schule“ heißt das Motto beim Karnevalsverein Laaslich. Der Kartenvorverkauf wird in wenigen Tagen starten. Die Termine für alle Abendveranstaltungen stehen fest. Auch wenn die Saison bereits am 11. November startet, findet in Laaslich die erste Veranstaltung erst am 15. Januar statt.

Insgesamt sind sechs Abendveranstaltungen geplant, weitere am 22. Januar, 5. Februar, 12. Februar, 19. Februar und 26. Februar, jeweils ab 20 Uhr. Darüber hinaus steht ein Seniorenkarneval am 23. Januar sowie ein Kinderkarneval am 20. Februar jeweils ab 15 Uhr an.

Der Karnevalsverein Laaslich im Internet: www.lcc-laaslich.de

Glitzer und Glamour: die Laaslicher Karnevalisten. Quelle: Frank Pieperhoff

Lenzener Carnevals-Club

Der Lenzener Carnevals-Club Blau-Weiß startet am 11.11. um 11.11 Uhr mit der Schlüsselübergabe am Rathaus in seine 74. Karnevalssaison. Der erste Büttenabend findet am 29. Januar 2022 statt, „komme was da wolle“.

Weitere Büttenabende sind am 5. Februar, 12. Februar, 19. Februar und 26. Februar jeweils um 19.30 Uhr geplant. Der Seniorenkarneval steht am 13. Februar, der Kinderkarneval am 27. Februar jeweils um 14.30 Uhr an. Am Rosenmontag wird ab 20 Uhr im Schützenhaus in Lenzen Karneval gefeiert. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.

Der Lenzener Carnevals-Club im Internet: www.karneval-lenzen.de

So muss es sein: Die Funkengarde legte eine dufte „Berliner Luft" hin. Quelle: Kerstin Beck

Meyenburger Carnevals Club

Der Meyenburger Carnevals Club (MCC) startet am 11. November in die 37. Saison. Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgt jedoch nicht um 11.11 Uhr, sondern erst um 18 Uhr. Wie jedes Jahr beginnt im Prignitzer Städtchen Meyenburg der Karneval mir einem Festumzug durch Innenstadt. In diesem Jahr wird die Saison um 18 Uhr auf dem Hagenplatz mit kleinen Showeinlagen eröffnet.

Das diesjährige Motto lautet: „Lange mussten wir leiden unter Prinzessin Corona I & Prinz Covid XIX – Damit ist jetzt Schluss!!“ Nach der offiziellen Eröffnung gibt es Details zu Veranstaltungen.

Der MCC im Internet: www.mcc-meyenburg.de

Ein Bild vom Kinderkarneval in Meyenburg. Quelle: Bernd Atzenroth

Reetzer Faschings-Club

„In Reetz... da geht’s“ lautet das Motto des Reetzer Faschings Clubs. In dieser Saison heißt es leicht abgewandelt „In Reetz, da geht’s wieder“. Und zwar erstmals am 5. Februar 2022 ab 15 Uhr mit dem Seniorenfasching. Abendveranstaltungen plant der Club für den 12., 19., 25. und 26. Februar. Einlass ist immer ab 18.30 Uhr, Programmstart ab 20 Uhr. Alle Veranstaltungen finden wie immer in der Gaststätte Muhs statt.

Der Reetzer Faschings Club im Internet: www.reetzer-faschings-club.de

Barenthiner Carneval Verein

Der Barenthiner Carneval Verein plant wegen der unsicheren Coronalage keine Veranstaltungen für diese Saison.

Der Barenthiner Carneval Verein auf Facebook: www.facebook.com/Barenthiner-Carneval-Verein-326295431534972/

Neuruppiner Carnevals Club

In Neuruppin stehen die Karnevalisten am 11.11. vor dem Rathaus. Eine sogenannte Corona-Garde tritt auf – Funkenmariechen tanzen dieses Jahr auf Abstand. Das Motto ist dieses Jahr historisch, berichtet Sandra Breuer vom Neuruppiner Carnevals Club: „Es wurde ein Fastnachts-Orden von 1921 hier aus der Region gefunden. Das älteste Zeugnis dieser Tradition. Deshalb feiern wir 100 Jahre Karneval im Ruppiner Land.“

Der Neuruppiner Carnevals Club auf Facebook: www.facebook.com/neuruppinercarnevalsclub

Wenn Himmel und Hölle aufeinanderprallen, kommt der Spaß nicht zu kurz – ein Foto von 2019. Quelle: Regine Buddeke

Ob es große Abendveranstaltungen geben wird, ist noch offen. Die Vorbereitungen für die Hauptveranstaltung am 26. Februar und den Umzug am 27. Februar laufen aber.

Freiwilliger Karneval Klub Lindow

Am 11.11. stehen die Narren um 11.11 Uhr am Rathaus zur Schlüsselübergabe. Davor ziehen sie durch die Straßen durch die Straßen der Stadt, singen Lieder und stimmen die Menschen auf die Karnevalszeit ein.

Drei Abendveranstaltungen stehen schon fest: Am Samstag, 29. Januar und Sonntag, 30. Januar, sowie am Samstag, 5. Februar 2022. Erstmals wird in der Lindower Turnhalle gefeiert. Ob und in welcher Form die Veranstaltungen durchgeführt werden können, hänge aber von der Coronalage und den Bestimmungen ab, so Thomas Lutter vom Freiwilligen Karnevalsverein Lindow.

Der Freiwilliger Karneval Klub Lindow auf Facebook: www.facebook.com/Freiwilliger-Karneval-Klub-Lindow-eV-293178301410975/

Rheinsberger Carneval Club

In Rheinsberg wird es am 11. November den gewohnten Umzug mit Kutsche durch die Stadt geben. Hierbei wird bei den Seniorenheimen Station gemacht und für Karnevalsstimmung gesorgt. Der Umzug endet um 11.11 Uhr zur feierlichen Schlüsselübergabe am Rathaus. Am 13. November lädt der Carneval Club zum große Eröffnungsball ins See-Hotel.

Motto in diesem Jahr: „Die goldenen 20er - Zwei-Punkt-Null“. Die Veranstaltung beginnt um 19.19 Uhr nach der 2G Regel. Karten gibt es in Rheinsberg bei Bosch-Service Tornow. Ob die große Abendveranstaltung im Februar im Schlosstheater stattfinden kann, ist noch offen. Wenn es klappt, wird dort Fasching in Venedig gefeiert, ein italienisches Spektakel am Rhino-Grande. Das gleiche Thema wie vor 40 Jahren.

Der Rheinsberger Carneval Club im Internet: https://rheinsberger-carneval-club.de/de/rhin-helau/

Rheinsberger Carneval Club feierte 2020 „Südseezauber“. Quelle: Regine Buddeke

Fehrbelliner Karneval Klub

In Fehrbellin ist die traditionelle „FKK Mottoparty“ am Abend des 11. 11. wegen der unsicheren Coronalage abgesagt. Die Vorbereitungen für die weiteren Karnevalsveranstaltungen unter dem Motto „Nix Ägypten, nix Italien, nix Katalonien: Der FKK macht Urlaub auf Balkonien!“ laufen.

Geplant sind Termine am Am Samstag, 12. Februar, um 15 Uhr (Nachmittagsschwoof für Senioren) sowie an den Samstagen, 18. und 25. Februar und 05. März. Hier wird ein Mix aus Show, Comedy, Satire und After-Show-Party geboten. Geplant ist alle Veranstaltungen im Konferenzsaal der Rhinmilch abzuhalten. Wenn eine sichere Planung möglich ist, gibt es Karten im Vorverkauf ab Dezember 2021 bei Elektro Sternbeck in der Berliner Straße 21 in Fehrbellin.

Der Fehrbelliner Karneval Klub auf Facebook: www.facebook.com/FKKFehrbellin/

Die Fehrbelliner Narren des FKK feiern den Karneval gern mit einem blitzbunten thematisch durchchoreografierten Programm. Quelle: Regine Buddeke

Wittstocker Carnevals Club

Der Wittstocker Carneval Club (WCC) richtet am 5. März 2022 ein Treffen der Interessengemeinschaft der Prignitzer Karnevalsvereine aus. Diese öffentliche Veranstaltung in der Wittstocker Stadthalle ersetzt die klassische Karnevalsveranstaltung für Erwachsene.

Der Wittstocker Carneval Club auf Facebook: www.facebook.com/WCC-Karneval-460200697375602/

Gala zur 30. Session des Wittstocker Carneval Clubs (WCC). Quelle: Björn Wagener

Außerdem gibt es dort den Kinderkarneval am 27. Februar 2022. Einlass ist um 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Diese Termine gelten vorbehaltlich möglicher Corona-Einschränkungen. Eröffnet wird die Saison am 11.11. um 11.11 Uhr mit der Schlüsselübergabe am Rathaus ein.

