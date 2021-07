Neuruppin

Die Städte in der sogenannten zweiten Reihe im Land Brandenburg werden als Wohnstandort immer beliebter. Gemeint sind jene Städte, die sich unmittelbar an den Speckgürtel von Berlin anschließen. Neuruppin gehört dazu – und ist bei Investoren beliebter als andere Städte in ähnlicher Lage. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Forschern der Universitäten Münster und Klagenfurt.

Richard Bužek vom Institut für Geografie in Münster und sein Kollege Michael Mießner aus Klagenfurt hatten untersucht, wie sich die Immobilien- und Mietpreise in den Städten der zweiten Reihe um Berlin in den Jahren 2012 bis 2018 entwickelt haben. Sie haben dabei zwei Städte herausgegriffen, die auf den ersten Blick recht ähnliche Bedingungen bieten: Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree und Neuruppin in Ostprignitz-Ruppin.

Beide haben gut 30.000 Einwohner, beide liegen in unmittelbarer Nähe zum Speckgürtel und gehören doch nicht mehr selbst dazu. Und beide hatten in den untersuchten Jahren einen Zuwachs an Einwohnern.

Die Forscher hatten auch andere Städte in zweiter Reihe untersucht: Brandenburg/Havel, Luckenwalde, Nauen und Zossen. Alles Orte, die in der Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen sind und so weit außerhalb liegen, dass man mit Bus oder Bahn mehr als 30 Minuten ins Berliner Zentrum braucht.

In Neuruppin war der Preisanstieg am stärksten

Neuruppin und Fürstenwalde waren dabei die Orte, in denen sich die Grundstücks- und Mietpreise am deutlichsten unterschieden haben. In Fürstenwalde sind sie zwischen 2012 und 2019 eher gering gestiegen – in Neuruppin von allen Städten am stärksten.

In der Fontanestadt hat laut Studie die Miete für eine angebotene Wohnung in sieben Jahren um fast 50 Prozent zugelegt. Sie lag demnach im Jahr 2019 bei 7,60 Euro pro Quadratmeter. Einige Vermieter forderten sogar Nettokaltmieten von 14,50 Euro.

Der Bodenpreis für Wohngrundstücke ist in Neuruppin zwischen 2010 und 2018 noch drastischer gestiegen: um mehr als 82 Prozent, so viel wie in keiner anderen untersuchten Stadt. In Fürstenwalde betrug die Steigerung des Bodenpreises im selben Zeitraum etwa 25 Prozent, in Brandenburg/Havel waren es 19 Prozent, in Zossen und Luckenwalde etwa 41 Prozent, in Nauen 70 Prozent.

Fürstenwalde hat eigentlich die bessere Anbindung nach Berlin

Dass ausgerechnet Neuruppin bei Investoren und Immobilienbesitzer derart beliebt ist, hatten die Forscher nicht unbedingt erwartet. Denn Fürstenwalde hat in einem wesentlichen Punkt bessere Bedingungen: Von dort aus ist das Berliner Zentrum mit der Bahn in gut 30 Minuten zu erreichen und das zweimal pro Stunde.

Von Neuruppin aus dauert das mehr als doppelt so lange und ist nur einmal in der Stunde möglich. Für Menschen, die aus der Großstadt aufs Land ziehen, ist das wichtig. Trotzdem entschieden sich mehr für Neuruppin als für Fürstenwalde.

Mehr noch: Investoren scheinen der Fontanestadt eine größere Entwicklung zuzutrauen. Sie stecken ihr Geld in Projekte in Neuruppin, weil sie dort mehr Chancen auf Gewinn sehen. Nach Neuruppin zieht es laut Studie auch Anleger, die in Berlin nicht mehr die große Rendite erwarten.

Warnung: Menschen mit geringem Einkommen nicht vergessen

Einen Grund sehen die Forscher in den vielen Behörden, Gerichten, den Ruppiner Kliniken und der Medizinischen Hochschule. Dort würden viele gut bezahlte Angestellte, Ärzte und Professoren arbeiten, die sich auch teurere Grundstücke und Wohnungen leisten können. Das treibt den Preis nach oben.

Hinzu kommt, dass viele Berliner nach Neuruppin gezogen sind. Sie sind aus der Hauptstadt ganz andere Mieten und Bodenpreise gewohnt und halten selbst die Kosten in Neuruppin für eher günstig. Auch das treibt den Preis für alle weiter an.

Die beiden Forscher halten das in ihrer Studie teilweise schon für bedenklich. „Steigende Mieten sind zwar ein Indikator für die Attraktivität des städtischen Wohnungsmarktes, bergen jedoch die Gefahr, dass das Wohnen für einkommensärmere Bevölkerungsgruppen nicht mehr leistbar ist“, sagt Richard Bužek.

Dieses Risiko sieht auch Michael Mießner von der Uni Klagenfurt: „Nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen sollten wirksame Instrumente der Stadtentwicklungspolitik stärker eingesetzt werden, um Boden- und Mietpreissteigerungen und damit sozialer Verdrängung langfristig vorzubeugen.“

Von Reyk Grunow