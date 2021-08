Neuruppin

Manche Branchen sind von der Corona-Pandemie deutlich weniger betroffen als andere. Im Baubereich boomt das Geschäft nach wie vor – Coronakrise hin oder her.

2020, im ersten Jahr der Pandemie, ist die Zahl der erteilten Baugenehmigungen in der Region deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2021 geht es offensichtlich weiter. Das geht aus den neuesten Zahlen hervor, die der Landesbetrieb für Statistik Berlin-Brandenburg veröffentlicht hat.

Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 steig die Zahl der erteilten Baugenehmigungen landesweit um 15,5 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2020, also um fast ein Sechstel.

Bis 2019 blieb die Zahl der Baugenehmigungen in OPR nahezu stabil

Der Trend gilt auch für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wie die Kreisverwaltung in Neuruppin bestätigt. Sämtliche Bauanträge müssen über den Tisch des Bau- und Umweltamtes des Landkreises in Neuruppin gehen. Die Mitarbeiter dort haben einen genauen Überblick wo wie viel gebaut wird – oder gebaut werden soll.

„Während die Antragszahlen bis 2019 auf einem ungefähr gleichen Niveau waren, hatten wir im Jahr 2020 eine Steigerung von zirka zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen“, sagt Jana Kolterjahn, die das Bau-und Umweltamt leitet. „Vergleicht man die erste Halbjahre 2020 und 2021 miteinander, kann noch mal ein Anstieg von zirka 16 Prozent festgestellt werden.“

Damit würde Ostprignitz-Ruppin rein statistisch gesehen ziemlich im Durchschnitt des Landes Brandenburg für das erste Halbjahr 2021 liegen.

Fast 20 Prozent mehr Baugenehmigungen in der Prignitz

Im Nachbarkreis Prignitz beträgt die Steigerung laut dem Bericht des Landesbetriebs für Statistik sogar 19 Prozent. Allerdings ist die Steigerung relativ zu sehen: Im ersten Halbjahr 2020 gab es in keinem anderen Landkreis in Brandenburg so wenige Bauanträge wie in der Prignitz. Was angesichts der geringen Einwohnerzahl im Kreis Prignitz aber nicht verwundert. Zwischen Januar und Juni 2020 waren es 98, in den ersten sechs Monaten 2021 immerhin 117.

Zum Vergleich: Im Kreis Teltow-Fläming ist die Zahl der Bauanträge von den ersten sechs Monaten 2020 zu 2021 um fast 35 Prozent gestiegen – von 331 auf 446. Im Landkreis Barnim sogar um 80,5 Prozent. Gesunken ist die Zahl der Baugenehmigungen in den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder), Potsdam und Brandenburg an der Havel.

Auch im Kreis Ostprignitz-Ruppin greift der Bauboom nicht in allen Orten gleichermaßen. „Rein zahlenmäßig werden die meisten Bauanträge für Grundstücke gestellt, die sich auf dem Gebiet der Stadt Neuruppin inklusive der Ortsteile befinden“, sagt Amtsleiterin Jana Kolterjahn. Das sei aber ach nicht verwunderlich: In Neuruppin leben nun einmal die meisten Menschen.

Am größten ist der Anstieg in Heiligengrabe und Kyritz

Den größten prozentualen Anstieg an Baugenehmigungen registriert die Kreisverwaltung aber in anderen Orten. In Neuruppin lag er vom ersten Halbjahr 2020 zu ersten Halbjahr 2021 bei rund 17 Prozent – in Kyritz aber bei 48 Prozent und in der Gemeinde Heiligengrabe ist die Zahl der Baugenehmigungen sogar um 125 Prozent gestiegen und hat sich damit in den ersten sechs Monaten 2021 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020 mehr als verdoppelt.

Dass eine Genehmigung für ein Projekt erteilt wird, heißt allerdings noch nicht unbedingt, dass auch schnell gebaut wird. „Der Boom der Branche hält schon seit Jahren an. Und es ist kein Ende in Sicht“, sagt der Bezirksvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, Rudi Wiggert.

Er verweist auf einen wachsenden Berg genehmigter, aber noch nicht fertiggestellter Wohnungen, der zu „prall gefüllten Auftragsbüchern“ bei den Unternehmen führe.

Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Auswertung des Pestel-Instituts. Demnach lagen zuletzt aus den Jahren 2011 bis 2019 für den Kreis Ostprignitz-Ruppin Baugenehmigungen für rund 560 Wohnungen vor, die noch nicht fertiggestellt waren.

Von Reyk Grunow