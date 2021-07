Neuruppin

Neuruppin – Kreisstadt, Fontanestadt, jetzt auch Universitätsstadt. Und das heißeste Pflaster auf dem Immobilienmarkt im Nordwesten Brandenburgs. Baugrundstücke oder Häuser sind kaum noch zu kriegen, die Mieten sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Dennoch ziehen mehr Leute her als weg. Aber wie lebt es sich in Neuruppin? Ein Überblick. Im Teil 1: Wohnen, Verkehr, Parken, Behörden, Ärzte, Kitas.

Wohnen

Beim großen Stadtbrand von 1787 wurde fast die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Danach entstand Neuruppin in klassizistischem Stil vom Reißbrett aus neu. Deshalb ist die historische Altstadt auch so gezirkelt – die Straßen sind im rechten Winkel angelegt, die Plätze weitläufig, und es gibt viele über 200 Jahre alte Bäume und auch sonst viel Grün. Trotz Grün wirken die Plätze allesamt, als seien sie zu groß geraten.

Besucher staunen über die lauschigen Gärten und Höfe, die man allerdings von der Straße aus nicht sieht. Jenseits der historischen grünen Wallanlagen gibt es prachtvolle, Mehrfamilienhäuser aus der Gründerzeit mit Stuck an den hohen Decken.

Das Landratsamt an der Virchowstraße mit Sitz des Landrates von Ostprignitz-Ruppin. Das Gebäude von 1895 ist eines der Beispiele für die vielen Prachtbauten aus der Gründerze Quelle: Kathrin Gottwald

Um die Jahrhundertwende entstanden Fabrikanten-Villen, zu DDR-Zeiten kamen drei Plattenbau-Siedlungen hinzu, die inzwischen weitgehend durchsaniert und auch recht beliebt sind. Wer dort lebt, erfreut sich vielfach am eigenen Garten in einer Kleingartenanlagen.

Im sogenannten Seetorviertel befindet sich aktuell Neuruppins größte Baustelle. Hier entstehen weitere 83 exklusive Eigentumswohnungen. Quelle: Kathrin Gottwald

Nach der Wende entstanden mehrere Eigenheimsiedlungen, das jüngste am „Sonnenufer“ in unmittelbarer Nähe zum See, direkt am See werden derzeit 80 exklusive Eigentumswohnungen gebaut.

Die Nettokaltmieten liegen im Durchschnitt bei 7,60 Euro pro Quadratmeter, es werden in Spitzenlagen aber auch bis 14,50 pro Quadratmeter gefordert.

Verkehr

Über die Autobahn 24 ist man von Neuruppin aus in gut einer Stunde in Berlin und in zwei Stunden in Hamburg – wenn nicht gerade Stau ist. Zwischen Neuruppin und dem Dreieck Havelland wird die A 24 seit vier Jahren erneuert – kilometerlange Dauerbaustellen strapaziert die Geduld der Autofahrer, bis 2022 soll aber alles fertig sein.

Im Stadtverkehr wird es während des Berufsverkehrs morgens und abends auf den Haupteinfahrtsstraßen etwas eng; immerhin gibt es seit einigen Jahren eine Umgehungsstraße, auf der der Verkehr fließt.

Irgendwo ist immer Baustelle – hier der Ausbau eines Teilstücks der Friedrich-Engels-Straße, eine von zwei Straßen, auf denen man durch die Innenstadt fahren kann. Quelle: Kathrin Gottwald

In der City muss man ständig Umwege wegen baubedingt gesperrter Straßen fahren, wobei es auf den Baustellen dem Anschein nach kaum vorangeht – das nervt.

Weil die Entfernungen meist gering sind, könnte man fast alles in der Stadt mit dem Rad erledigen. Doch die innerstädtischen Radwege sind überwiegend mies oder fehlen ganz. Kopfsteinpflaster, schiefe Gehwege und hohe Bordsteine machen auch Fußgängern das Leben schwer.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung befinden sich viele Straßen und Wege auf „Ost-Niveau“, was kaum zu vermitteln ist. Wie es geht, zeigen einige schön sanierte Straßen und Plätze aus Asphalt oder Verbundpflaster. Das mediterran gestaltete Seeufer mit der neu gebauten Uferpromenade etwa ist heute der Lieblingsplatz vieler Neuruppiner

Parken

Die gesamte Altstadt ist in fünf Parkzonen eingeteilt. Wer dort wohnt, kann bei der Stadtverwaltung einen Anwohnerparkausweis gegen eine jährliche Gebühr erwerben und findet für gewöhnlich dann auch einen Parkplatz in Wohnungsnähe, wenn auch nicht immer direkt vor der Tür. Außerhalb der Altstadt ist das Parken überall frei. In der City gibt es zudem Kurzzeitparkplätze für Besucher.

Busse und Bahnen

Der Regionalexpress 6, Prignitzexpress genannt, fährt von Berlin im Stundentakt nach Neuruppin und von dort weiter über Wittstock nach Wittenberge. Innerhalb Neuruppins fahren drei Stadtlinien im Halbstundentakt bzw. Stundentakt; auf zwei der Linien ist aber um 17 Uhr Schluss, und auch die Hauptlinie 770 stellt um 22 Uhr den Betrieb ein. Wer spät abends oder über Land unterwegs sein will – oder muss –, wird auf das Auto nicht verzichten können, jenseits der Hauptlinien ist das Angebot bescheiden.

Einkaufen

Das Angebot von Supermärkten und Discountern ist breit gefächert, von Aldi bis Rewe ist alles vertreten. Baumarkt, Gartencenter, mehrere Drogeriegeschäfte, Getränkemarkt komplettieren das Angebot für den täglichen Bedarf.

In Neuruppin geht man noch zum Metzger um die Ecke. Hier das Ladenlokal an der Virchowstraße 3. Dort legte Firmengründer Burkhard Dülfer 1966 den Grundstein für das Familienunternehmen, das heute sechs Filialen betreibt. Quelle: Kathrin Gottwald

Größter Einzelhandelsplatz ist das Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) im Neubaugebiet mit 40 Geschäften. In der historischen Altstadt findet man etliche inhabergeführte Fachgeschäfte, teilweise mit regionalem Sortiment.

Wochenmarkt

Markttag auf dem Schulplatz in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Viermal in der Woche bauen die fliegenden Händler auf dem zentralen Schulplatz ihre Stände auf. Dort kaufen viele Neuruppiner aus Überzeugung ihr Obst, frische Eier und Gemüse, Fisch oder regionale Spezialitäten. Auf dem Wochenmarkt trifft man sich gern auf einen Imbiss oder zum Plausch.

Behörden

Für eine Stadt von gut 30 000 Einwohnern hat Neuruppin eine enorme Behördendichte. Außer dem Rathaus und der Kreisverwaltung sind hier Arbeitsagentur, Rentenversicherung, Sozialgericht, Arbeitsgericht, Amtsgericht und Landgericht angesiedelt.

Die für den ganzen Nordwesten Brandenburgs zuständige Polizeidirektion Nord hat ihren zentralen Standort in Neuruppin – die Dichte von Polizeiautos und Polizeikontrollen ist gefühlt auch höher als anderswo.

Kindergärten

Luis, 3 Jahre, beim Rutschen auf dem Spielplatz am Rosengarten, an der Montessori-Schule in Neuruppin. Hier gibt es eine gute Spielplatzdichte. Quelle: Henry Mundt

An Kindergärten herrscht in Neuruppin kein Mangel, hier findet man einen Platz für die Jüngsten. Im Gegensatz zu Berlin ist die Betreuung in Kita und Hort hier nicht kostenlos, sondern es werden entsprechend den Einkommen beider Eltern gestaffelte Elternbeiträge erhoben. Die Ganztagsbetreuung in einer städtischen Kita kann bis zu 300 Euro kosten. Alternativen zum staatlichen Betreuungsangebot bieten der Evangelische Kindergarten sowie das Montessori-Kinderhaus, beide ebenfalls gebührenpflichtig.

Ärzte und Krankenhaus

Die Ruppiner Kliniken sind modern ausgestattet und breit aufgestellt – hier findet sich für nahezu jedes Leiden der passende Fachbereich. Für die ambulante Versorgung gibt es neben zahlreichen niedergelassenen Haus- und Facharztpraxen drei Ärztehäuser, in denen sich Mediziner verschiedener Fachrichtung angesiedelt haben.

Die Aufnahme der Ruppiner Kliniken, mit 2500 Beschäftigten auch größter Arbeitgeber der Region. Quelle: Henry Mundt

Allerdings ist es auch in Neuruppin nicht ganz einfach, einen Termin beim Facharzt zu bekommen, insbesondere beim Orthopäden, Kardiologen und Gynäkologen sind die Praxen überfüllt.

Apotheken finden sich in Neuruppin fast an jeder Ecke, es mangelt nicht an Physiotherapie-Praxen. Die frühere Schwimmhalle wurde zum Reha-Zentrum umgebaut.

Fazit

Es lässt sich gut leben in Neuruppin. Traumhaft gelegen am Ruppiner See und mit viel innerstädtischem Grün, bietet die Stadt das beschauliche Leben der Provinz und so viel Infrastruktur, dass sich der Alltag gut meistern lässt. Hier ist alles ganz dicht beieinander, die Wege sind kurz. Man geht noch zu „seinem“ Bäcker oder Metzger um die Ecke. Und obwohl Neuruppin mit seinen 30.000 Einwohner im wahrsten Sinne eine Kleinstadt gibt, hat es doch genug zu bieten – auch nach Feierabend. Was man in der Freizeit in Neuruppin alles erleben kann – das steht in Teil II unseres Reports, der in Kürze folgt.

Von Kathrin Gottwald