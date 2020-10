Wohnmobil am Neuruppiner Seeufer explodiert

Nächtliches Inferno in der Neuruppiner Regattastraße. Ein Wohnmobil explodiert und brennt komplett aus. Die Menschen darin können sich retten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

