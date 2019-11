Neuruppin

Wer im Neuruppiner Neubaugebiet einen Parkplatz sucht, muss bald vielleicht einige Runden mehr drehen. Das fürchten jedenfalls die großen Vermieter, NWG und WBG.

Frank Borchert, Stadtverordneter und Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Karl Friedrich Schinkel (WBG) hat Neuruppins Baudezernenten Arne Krohn am Donnerstag im Bauausschuss scharf angegriffen. Grund ist die Artur-Becker-Straße.

Die soll 2020 zwischen Fehrbelliner Straße und Heinrich-Rau-Straße umgestaltet werden. Knapp 400 000 Euro stehen dafür im Entwurf des Stadthaushaltes – eine wichtige Investition für die Fontanestadt.

Krohn : Pläne für die Straße sind abgestimmt

Was genau sie dort bauen will, sagte Baudezernent Arne Krohn am Donnerstag auf Nachfrage nicht; er verwies auf eine spätere Sitzung. Nur so viel: Das Vorhaben sei mit dem Arbeitskreis soziale Stadt und den Anliegern abgestimmt.

Das machte Frank Borchert sauer. „Dass das mit den Genossenschaften und Gesellschaften abgestimmt sei, ist aus meiner Sicht eine glatte Lüge“, hielt er Krohn vor. Es habe vor Jahren einmal eine „Vordiskussion“ zum möglichen Umbau der Straße gegeben. Jetzt werde einfach „ohne auf die Belange der Anlieger einzugehen“ eine Planung gemacht – für Borchert ein Unding.

Vermieter fürchten, dass viele Parkplätze verlorengehen

Die großen Vermieter fürchten, dass mit dem Umbau der Straße Parkplätze verloren gehen, die für ihre Mieter und die anderen Anlieger dort wichtig sind.

Frank Borchert ist Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Karl Friedrich Schinkel in Neuruppin und sitzt für Bündnis90/Die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Quelle: privat

Zusammen mit der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) hatte die Genossenschaft deshalb an die Stadt geschrieben und um Auskunft geben. „Die Frage ist nicht mal beantwortet worden“, sagt Borchert. Von einer Abstimmung der Pläne könne keine Rede sein.

Auch die NWG fordert Auskunft vom Neuruppiner Rathaus

„Ich verwahre mich in aller Form dagegen, von Herrn Borchert der Lüge bezichtigt zu werden“, wies Arne Krohn den WBG-Chef zurecht. Im Arbeitskreis soziale Stadt, der sich mit den Belangen des Neubaugebietes befasst, sei oft über das Thema gesprochen worden. Frank Borchert müsste sich eben informieren.

Das sieht neben dem WBG-Chef auch der NWG-Geschäftsführer Robert Liefke anders. „Eine Abstimmung zwischen NWG, WBG und Stadt hat es so nicht gegeben“, sagt auch er auf Nachfrage und fordert genau das ein.

Die NWG soll für den Umbau der Straße Flächen an die Stadt abtreten und müsste ihren Mietern die Nachteile erklären. Als Anlieger hätten NWG und WBG die Verantwortung für rund 1000 Wohnungen um diese Straße.

Von Reyk Grunow