Neuruppin

Wölfe, Biber, Elche, Wisente und Wildkatzen sind Tierarten, die in den vergangenen Jahren auch in Brandenburg wieder Fuß gefasst haben. Vereinzelt oder in größerer Zahl kehren sie in die Mark zurück.

Welche Herausforderungen das für die Menschen mit sich bringt, beziehungsweise welche Chancen sich für die Region ergeben, das soll in einem zweitägigen BUND-Workshop für junge und kreative Köpfe erörtert werden.

Unter dem Titel „Brandenburgs Rückkehrer – Wildtiere in einer Kulturlandschaft“ veranstaltet der Brandenburger Bund für Umwelt und Naturschutz vom 12. bis 13. Juni 2021 im Tierpark Kunsterspring eine Veranstaltung für Mitglieder und Ehrenamtliche der BUND-Jugend im Rahmen des Projekts „Wolf, Biber, Elch und Co“, das aus ELER- und Landesmitteln finanziert wird.

Lernrucksäcke für Wolf und Biber

Am ersten Tag des Workshops werden die einzelnen Tierarten genauer unter die Lupe genommen. Auch ihr Verhalten und ihre Lebensweise stehen an diesem Tag im Fokus – sowie die daraus sich ergebenden Konflikte. Dazu werden auch aktuelle Regelungen, wie die Wolfsverordnung näher betrachtet. Der zweite Tag soll zur Akzeptanzsteigerung von Wolf, Biber und Co. durch Wissensvermittlung beitragen. Die Teilnehmer entwickeln Lernrucksäcke zu einzelnen Tierarten, die der BUND künftig an Interessierte ausleiht.

Ist der Wisent gefährlich? Wie kann ich mich vor dem Wolf schützen? Was tun, wenn der Biber seine Dämme baut? Wie können wir ein konfliktfreies Leben von Tier und Mensch erreichen? Auf all diese Fragen werden Antworten gesucht. Die Resultate werden anschließend dann auch in einer Ausstellung thematisiert.

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Für die Planung bitten die Veranstalter um Voranmeldung bis spätestens Freitag, 4. Juni, bei Angelique Hardert unter wildtiere-brb@bund.net oder unter der Telefonnummer 0331/70 39 97 22. Auf dem Zeltplatz Rottstiel ist eine Corona-konforme Übernachtung möglich.

Von Cornelia Felsch